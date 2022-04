Nintendo Switch Sports: veja lançamento, esportes e novidades do jogo

Nintendo Switch Sports é um jogo de esportes desenvolvido e publicado pela Nintendo . No game, os jogadores usam a captura de movimentos dos controles Joy-Con para comandar as ações dos sportsmates (uma versão redesenhada dos avatares Mii). As modalidades disponíveis já no lançamento incluem futebol, vôlei, tênis, badminton, boliche e chambara, uma espécie de batalha de sabres.

Vale ressaltar que a Nintendo garantiu ainda a chegada de atualizações gratuitas no futuro trazendo outros esportes (entre eles o golfe). O lançamento do game está previsto para o dia 29 de abril na loja virtual do Nintendo Switch com preço de R$ 199.

Nintendo Switch Sports permite disputar partidas de vôlei em até 4 jogadores locais

O Nintendo Switch Sports também vai ganhar uma versão em mídia física, a primeira do console lançada oficialmente no país. O pacote físico tem venda exclusiva no site da Amazon e deve conter o cartucho do jogo e o acessório Leg Strap, que permite simular chutes no game. Ainda não há mais informações sobre os valores dessa versão.

Esse é o quarto game da franquia, que estreou com o Nintendo Wii Sports, lançado junto ao console Wii em 2006 e, atualmente, é o quarto jogo mais vendido do mundo, com mais de 82 milhões de unidades. Completam a lista Nintendo Wii Sports Resort, de 2009, e Wii Sports Club, exclusivo do Nintendo Wii U, de 2013.

Gameplay e modos de jogo

Com a captura dos movimentos do Joy-Con, é possível diferenciar efeitos, precisão e força das bolas de boliche, vôlei, tênis e futebol, além de deixar os confrontos de chambara e badminton mais dinâmicos. Para praticar o futebol, ainda é possível usar o acessório Leg Strap, que, junto ao Joy-Con, adiciona mais realismo aos movimentos do jogo.

O Nintendo Switch Sports permite jogar em até 4 jogadores locais, tanto no modo TV quanto no semiportátil. Também é possível enfrentar usuários ao redor do mundo em partidas online, o que pode levar a uma classificação à Liga Pro, que ainda não teve mais detalhes revelados. Os esportes em equipe ainda permitem formar um time com um amigo no mesmo console para enfrentar adversários online.

Sucesso da franquia, tênis é um dos esportes disponíveis no Nintendo Switch Sports