Notebooks Samsung e LG superam MacBook Pro em teste de bateria

Notebooks da Samsung e da LG conseguiram resultados melhores do que os obtidos pelo novo MacBook Pro da Apple em testes de autonomia de bateria. O ranking, feito pela Consumer Reports, avaliou e classificou os modelos de diferentes tamanhos de tela e estressou as máquinas em testes variados, incluindo navegação na web e reprodução de vídeos em 4K.

Os campeões da disputa foram o modelo de 2021 do LG Gram 17 e o Samsung Galaxy Book Pro 360, lançado em fevereiro de 2022. O preço de lançamento do modelo da LG foi de R$ 9.999, enquanto o dispositivo da sul-coreana tem preço sugerido de R$ 11.499. O laptop da maçã tem cifras ainda mais salgadas, sendo comercializado a partir de R$ 16.645 no site da Apple.

2 de 3 Galaxy Book Pro 360 alcançou 20 horas de bateria fora da tomada em testes — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy Book Pro 360 alcançou 20 horas de bateria fora da tomada em testes — Foto: Reprodução/Samsung

A Consumer Reports divide os laptops em cinco categorias: modelos de 17 e 18 polegadas, 15 e 16 polegadas,14 polegadas, 12 e 13 polegadas e, por fim, modelos de 10 e 11 polegadas. Modelos de MacBook da Apple não alcançaram o primeiro lugar em nenhuma categoria.

Na seção dos modelos na faixa de 17 a 18 polegadas, o LG Gram 17 foi destaque, alcançando 18 horas de navegação na web e 10 horas de reprodução de vídeos em 4K. Os números do LG estão bem à frente dos obtidos pelo segundo colocado, o Dell Inspiron, que conseguiu 13h25min de navegação na internet.

Na categoria dos dispositivos de 12 a 13 polegadas, os resultados conseguiram ser superiores: o Galaxy Book Pro 360 levou medalha de ouro com 20 horas de navegação web e 12 horas de reprodução de vídeos em 4K, fora da tomada. O laptop da gigante sul-coreana é um 2 em 1, que conta com um corpo muito pequeno e fino, mesmo para os padrões atuais. Com isso, o relatório da organização chamou o modelo de "um polivalente com bateria e portabilidade poderosas".

3 de 3 LG Gram 17 conquistou a primeira colocação na categoria dos notebooks de 17 a 18 polegadas — Foto: Reprodução/LG LG Gram 17 conquistou a primeira colocação na categoria dos notebooks de 17 a 18 polegadas — Foto: Reprodução/LG

Não é a primeira vez em que a Apple fica para trás em rankings realizados pela Consumer Reports. Em relatório anterior, o LG Gram 16 conseguiu a primeira posição da lista na avaliação geral de laptops da organização, com 88 pontos. Em segundo lugar, ficou o LG Gram 17 (88 pontos), seguido pelo LG Gram 15, que ficou empatado com o MacBook Pro de 16 polegadas, ambos com 85 pontos.

A Samsung vem investindo pesado em sua linha de notebooks premium. Na MWC 2022, realizada em fevereiro, a companhia anunciou também o Galaxy Book2 Pro, equipado com chips Intel de 12° geração. Assim como o Galaxy Book Pro 360, o modelo completa a linha de laptops 2 em 1 da empresa que oferecem suporte à caneta S Pen e que possuem foco em segurança.