Nova PS Plus ganha data de lançamento no Brasil; veja detalhes

A nova PS Plus vai ser lançada no Brasil e Américas no dia 13 de junho de 2022. A data de estreia dos novos níveis de assinatura da PlayStation Plus foi revelada pela Sony nesta sexta-feira (22), e a empresa também confirmou que novos mercados receberão o benefício de jogos via streaming, oferecido apenas pelo plano Premium no exterior. As novas regiões contempladas são: Bulgária, Croácia, República Tcheca, Grécia, Hungria, Malta, Polônia, República de Chipre, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. O Brasil segue de fora desta oferta por enquanto.

Com a nova PlayStation Plus, os assinantes brasileiros terão três planos à sua disposição, sendo eles: Essential (pelo preço de R$ 34,90), Extra (R$ 52,90) e Deluxe (R$ 59,90). O plano mais simples é a assinatura como os jogadores conhecem hoje, sem mudanças no preço praticado. Já os demais prometem acesso a um catálogo com centenas de jogos, incluindo sucessos do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) e clássicos de PSOne, PS2 e PSP.

1 de 2 Nova PS Plus, com centenas de jogos para download, chega ao Brasil em 13 de junho — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Nova PS Plus, com centenas de jogos para download, chega ao Brasil em 13 de junho — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

É interessante notar que os mercados asiáticos, com exceção do Japão, serão os primeiros a receber os novos níveis de assinatura, já em 23 de maio. A Sony ainda não divulgou uma lista com os jogos que estarão no pacote, mas a expectativa é que esses títulos sejam revelados já nas próximas semanas, antes do lançamento. Veja o cronograma:

Mercados da Ásia (exceto Japão): previsto para 23 de maio de 2022;

(exceto Japão): previsto para 23 de maio de 2022; Japão : previsto para 1º de junho de 2022;

: previsto para 1º de junho de 2022; Américas : previsto para 13 de junho de 2022;

: previsto para 13 de junho de 2022; Europa: previsto para 22 de junho de 2022.

2 de 2 Assinantes da PS Plus podem ter acesso a mais de 700 jogos para download com novos planos; confira — Foto: Divulgação/Sony Assinantes da PS Plus podem ter acesso a mais de 700 jogos para download com novos planos; confira — Foto: Divulgação/Sony

A ideia da nova PS Plus é mesclar o serviço com o PS Now, que garante acesso a jogos via streaming em países selecionados. No exterior, o plano Premium, que traz esse recurso, promete acesso a 340 jogos clássicos por streaming, com destaque para títulos de PS3. No Brasil, não haverá acesso aos jogos de PS3 e nem à funcionalidade de streaming — razão pela qual foi criado o plano Deluxe.