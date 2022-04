Novo jogo de Tomb Raider é confirmado com Unreal Engine 5

👉 Qual é o melhor Tomb Raider? Opine no Fórum do TechTudo

Os três games seguem um padrão na jogabilidade: exploração de áreas abertas, trazendo elementos de furtividade e tiroteios acelerados. Além disso, os jogos contam ainda com mecânicas de árvore de habilidades, tumbas opcionais e se destacaram com os quebra-cabeças criados, uma vez que aumentaram a sensação de exploração aventureira e arqueológica.

Mesmo antes de sua quinta geração, a plataforma Unreal Engine se destaca por facilitar o desenvolvimento de jogos, já que traz uma espécie de base para que estúdios não precisem criar um jogo modelado em 3D do zero. O motor gráfico facilita a dedicação a aspectos mais específicos dos games, como sua história, design, entre outros detalhes. Entretanto, apesar de ser referida como um motor gráfico, a Unreal Engine conta com recursos além de intermediação na geração de imagens em tela.

Durante 2021, a Epic Games mostrou o potencial da nova plataforma ao lançar a demo The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Com tecnologias inovadoras na incidência de luz, capacidade de sustentar mundos abertos e gráficos realistas com alta resolução, o motor promete ser a próxima geração de qualidade em games. Vale ressaltar que a Unreal Engine 5 já está disponível e conta com duas demos disponíveis para os usuários.