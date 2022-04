O que é Discord Nitro? Veja perguntas e respostas sobre o serviço

Discord Nitro é um serviço de assinatura para os usuários do Discord . Com ele, o aplicativo ganha benefícios como uploads maiores, melhor qualidade na transmissão de vídeos, além de impulsionamento de servidores. A ideia é que o Nitro adicione mais funções ao Discord , sem ser obrigatório para o uso pleno da plataforma.

Atualmente, o serviço pode ser assinado no formato Nitro e Nitro Classic, e conta com planos de assinatura mensal e anual. Por mês, o Discord Nitro sai por R$ 24,99, enquanto anualmente o valor fica em R$ 249,00. Já para o Nitro Classic, os preços são de R$ 12,49 por mês e R$ 124,49 por ano.

1 de 3 Discord permite convidar bots que reproduzem músicas nas conversas com amigos — Foto: Divulgação/Discord Discord permite convidar bots que reproduzem músicas nas conversas com amigos — Foto: Divulgação/Discord

O que é e para quem serve?

O Discord Nitro e o Nitro Classic funcionam como uma melhoria em serviços já fornecidos gratuitamente pelo aplicativo. É válido ressaltar que os planos são uma boa opção para criadores de conteúdo, principalmente os que usam o Discord para unir suas comunidades. Afinal, o serviço é voltado para melhorar a performance do usuário, o que inclui impulsionar os próprios servidores.

O que muda com o Discord Nitro?

2 de 3 Discord Nitro oferece melhorias em funções gratuitas — Foto: Reprodução/Discord Discord Nitro oferece melhorias em funções gratuitas — Foto: Reprodução/Discord

Os planos do Nitro servem como upgrades que aumentam o conforto e a qualidade de todos os serviços já oferecidos gratuitamente pela plataforma. O Discord Nitro permite a criação de um perfil para cada servidor que o usuário participa, além de deixar personalizar faixa, bio e avatar de forma diferente em cada comunidade de conversas. Na versão paga do aplicativo, também é possível colocar avatares animados, faixas e tags personalizadas, além de um emblema para mostrar que seu perfil é Nitro.

Outra novidade é o acesso às figurinhas exclusivas do Nitro, que somam mais de 300 adesivos. Em termos de resolução, o serviço oferece vídeos em HD para todas as transmissões, além de upload com limite expandido para 100 megabites. O número de servidores em o usuário pode entrar dobra no Discord Nitro e o número de caracteres por mensagem também aumenta, chegando a 4000.

Além disso, o Nitro permite que os usuários impulsionem os servidores de conversa através dos chamados boosts. Para isso, os usuário têm a possibilidade de desbloquear vantagens, que são divididas em três levels diferentes, cada um deles, acionados a partir de uma quantidade distinta de boosts.

Qual a diferença para o Discord Nitro Classic?

A versão Classic do Nitro é uma opção com preço mais acessível e menos completa do que Discord Nitro tradicional. O usuário tem um boost de servidor, 30% de desconto em impulsos, além de poder compartilhar tela em 1080p e 60FPS. Já o perfil é estabilizado com tag personalizada, avatar personalizado e emblema Nitro exclusivo. Também está liberado o uso de emojis animados e personalizados em qualquer servidor e os uploads aumentam para 50MB, antes 8MB.

Posso usar o Discord Nitro de graça?

3 de 3 Serviço pode ser dado como presente — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Serviço pode ser dado como presente — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Por padrão, a única forma de utilizar o Discord Nitro é assinando algum dos planos. Entretanto, por ser uma das plataformas preferidas do público gamer, é comum que outras empresas realizem promoções envolvendo o serviço. No final de 2021, por exemplo, a Epic Games Store concedeu alguns meses de assinatura para os usuários. Além disso, é possível presentear amigos com assinaturas do Discord Nitro.