O que é easter egg? Saiba relação dos ovos de Páscoa com 'surpresas' virtuais

Assim, da mesma forma que os pequenos fazem uma "caça ao tesouro", os usuários devem se atentar para localizar mensagens e recursos escondidos nas plataformas digitais ou produções audiovisuais. Em geral, é preciso realizar alguns ações específicas ou digitar códigos secretos para desvendar a surpresa.

Easter Egg: significado do termo é "ovo de páscoa", mas expressão também alude a surpresas escondidas em plataformas digitais; saiba mais

O primeiro easter egg descoberto no universo da tecnologia foi criado pelo designer de jogos Warren Robinett. Ele escondeu dentro do jogo de videogame Adventure, lançado pela Atari em 1979, a mensagem "Criado por Warren Robinett".

Segundo Robinett, essa foi a forma como encontrou de dar crédito ao seu trabalho. Em entrevista, o designer de jogos afirmou que, na época, a Atari não o remunerava de forma justa, nem creditava os desenvolvedores do game pelos trabalhos feitos. "Não fui inteligente o suficiente para pensar em uma maneira de obter uma parte dos lucros que a Atari ganhou com os jogos, mas pensei em uma maneira de ganhar reconhecimento público”, contou o designer à Forbes.

Assinatura escondida criada por um funcionário da Atari é considerado o primeiro easter egg

A mensagem só ficou conhecida após um garoto de Utah, Estados Unidos, encontrar a assinatura de Robinett, ao completar uma sequência de movimentos específicas no game Adventure e escrever para a Atari sobre a descoberta.

Apesar de o designer de jogos ter sido um dos precursores da implementação de mensagens ocultas em mídias, o termo easter egg foi cunhado no ano seguinte, em 1980, quando Steve Wright, então gerente do departamento de videogames domésticos da Atari, comparou a descoberta à sensação de encontrar um ovo de páscoa.

Exemplos de Easter Eggs

O Google é uma das empresas que mais inserem easter eggs em seus programas e serviços. No Chrome, por exemplo, estão escondidos o famoso jogo do dinossauro, que surge no navegador quando não há conexão com a Internet, e a substituição do número de guias por uma carinha ao abrir 100 abas no Chrome. Há também easter eggs do Google no próprio buscador, como a página de busca giratória e a homenagem à grande grande questão do livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias”.

Easter egg do Google "Do a barrel roll" gira página de resultados do buscador em 360º

As mensagens ocultas também estão presentes em sistemas operacionais. O Windows 10 reúne surpresas nostálgicas que remontam às versões antigas do software. Ao realizar alguns comandos específicos, é possível visualizar os itens no painel de controle de forma completa, acessar o discador de telefone do Windows 95 e visualizar uma imagem de Senhor dos Anéis, na aba "Legendas Ocultas".

O Android implementa surpresas desde a versão 2.3. A partir de então, cada nova atualização do sistema recebe um novo recurso escondido. Entre os easter eggs estão animações do robô-mascote ou de alguma arte ligada ao nome da edição. Também é possível encontrar minigames. O Android 6, por exemplo, possui um jogo semelhante ao Flappy Bird, conhecido game que consiste em fazer o pássaro passar entre colunas sem tocá-las. O mais recente easter egg encontrado no Android está na versão 12. A surpresa transforma um relógio analógico em uma animação de bolhas.

Easter Egg: Android 6.0 Marshmallow trouxe um jogo similar ao Flappy Bird

Com informações de HuffPost e FunTrivia

