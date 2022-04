Orkut de volta? Tudo que você precisa saber sobre possível retorno

A expectativa pela volta do Orkut despertou muitas dúvidas entre os usuários. Desde que o domínio orkut.com foi reativado , na última quarta-feira (27), os internautas querem saber quando a rede social, extinta em 2014 , vai voltar a funcionar e se já é possível criar uma conta na plataforma. O assunto é o mais buscado no Brasil nesta quinta-feira (28), de acordo as tendências de pesquisas diárias da ferramenta de análise Google Trends .

Mas o fato é que ainda há muita incerteza sobre a volta do site criado por Orkut Büyükkökten, enquanto o engenheiro de software turco trabalhava no Google. Para esclarecer as dúvidas mais comuns sobre o assunto, o TechTudo compilou tudo o que se sabe até o momento sobre o possível ressurgimento da rede social mais popular do Brasil no início dos anos 2000. Entenda, a seguir, se o Orkut voltou, se já é possível criar conta na rede e recuperar fotos postadas na antiga plataforma.

O orkut está volta?

O domínio orkut.com foi reativado na quarta-feira (27), mas isso não significa que a volta da rede social está garantida. A página traz um comunicado oficial, assinado pelo próprio Orkut Büyükkökten, em que ele afirma: "Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. [...] E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!".

A mensagem dá a entender que uma nova plataforma está para ser lançada, e os dizeres sobre conexão entre pessoas reforçam a ideia de que se trate de uma rede social. O uso da logomarca do finado site fortalece o sentimento de que se trata de uma nova versão do Orkut, talvez resgatando os recursos mais amados da antiga rede, mas com uma roupagem diferente.

No entanto, o texto, que traz versões em inglês e português, é bastante aberto a interpretações. O futuro projeto poderia também ser algo completamente diferente — ou nem mesmo vir a ser lançado.

Posso criar uma conta no Orkut?

Não. O domínio orkut.com não traz qualquer forma de login ou formulário para criação de conta. Existe apenas um espaço, ao final do comunicado, para quem quiser registrar seu e-mail e receber as novidades sobre o novo projeto de Orkut Büyükkökten em primeira mão.

Consigo recuperar as fotos do Orkut?

As comunidades do Orkut vão voltar?

Não se sabe se o Orkut vai voltar, nem em quais termos. Mesmo que a rede social retorne, é possível que as ferramentas sejam diferentes ou sequer existam. O Google chegou a manter um acervo de comunidades que permitia ler as discussões públicas mesmo após o fim do prazo de download. Porém, a consulta ao banco de dados, com mais de 51 milhões de comunidades, foi encerrada em maio de 2017.

Por que o Orkut acabou?

Quando o Orkut acabou, em 30 de setembro de 2014, a maioria dos usuários protestou. Mas a verdade é que a rede social, popular principalmente no Brasil e Índia, há anos sofria com a perda de espaço para o Facebook.

Em artigo de 2010, o TechTudo previa que "2011 será o ano do Facebook no Brasil". E, de fato, a empresa de Mark Zuckerberg abriu um escritório no país neste exato ano, que marcou a disparada do número de usuários brasileiros na rede azul.

Em entrevista ao TechTudo, em 2017, Orkut Büyükkökten declarou que "as redes sociais que não evoluem ao longo do tempo correm o risco de ficar desatualizadas ou irrelevantes", atribuindo o fim do Orkut à falta de updates. Vale lembrar que a rede social nasceu em 2004, em uma era anterior à massificação dos smartphones, e sua transição para o mundo mobile não foi bem sucedida.

