Orkut voltou? Criador da rede social reativa site e promete novidades

A rede social foi criada em janeiro de 2004 e logo virou um fenômeno. O Brasil era o principal público do Orkut, que chegou a ter 30 milhões de usuários ativos por aqui. O Google comprou a rede social em 2008 e anunciou o seu fim em 2014.

O que diz o comunicado de Orkut Buyukkokten?

No comunicado, que tem cinco parágrafos e foi publicado em inglês e português, Buyukkokten critica o cenário de ódio presente no ambiente online atualmente e lembra o sucesso do Orkut. "Eu sou uma pessoa otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais", disse o programador. "É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!".

Na nota, Buyukkokten fez também uma crítica às redes sociais atuais. O programador defendeu que as plataformas digitais devem unir a população e que a privacidade dos usuários deve ser respeitada, inclusive no que diz respeito ao uso de dados. "Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras. Eu quero ajudá-lo a fazer isso com todo o meu coração", disse.

Não foi confirmado se o projeto será de fato uma rede social ou se terá o nome Orkut. Datas sobre um possível lançamento também não foram divulgadas. Ao fim do comunicado, é possível ainda se inscrever para receber atualizações sobre o projeto via e-mail.

Reação nas redes sociais

Apesar da nota divulgada não confirmar o retorno do Orkut, o comunicado deixou o público com esperanças. No Twitter, diversos usuários comemoram a possível reativação do site.

Com informações de Orkut e Forbes