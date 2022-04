PaiN x RED: veja estatísticas para a final do CBLOL 2022 1° split

1 de 6 Veja as estatísticas de paiN e RED, as finalista da primeira etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL Veja as estatísticas de paiN e RED, as finalista da primeira etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL

Rota Superior: Wizer (paiN) x Guigo (RED)

No topo está presente o único jogador estrangeiro na grande final. O sul-coreano Choi "Wizer" Ui-seok é o maior destaque da paiN Gaming nos playoffs, tendo adquirido quatro títulos de MVP nesta fase até então. Com seu estilo agressivo, dando preferência para campeões como Jayce e Tryndamere, Wizer chegou a um AMA (Abates/Mortes/Assistências) de 3.43, o maior entre todos os topos que jogaram os playoffs. Ele conta com a maior média de abates por partida (5.75) e a menor média de mortes (3.5) da rota superior da fase, além de ter o segundo melhor farm, 288.5 por partida.

Estatísticas: Wizer (paiN) x Guigo (RED) Estatística Wizer Guigo Abates por partida 5.75 2.36 Mortes por partida 3.5 3.57 Assistências por partida 6.25 8.43 AMA 3.43 3.02 Dano por minuto 519.6 453.9 CS por minuto 8 7.6 CS por partida 288.5 255 Ouro por minuto 431 379 Ouro por partida 15.4k 12.8k Campeões jogados 8 6

Certamente, Wizer oferecerá um duelo bem complicado para Guilherme "Guigo" Ruiz, que se apresenta com médias menores em seu AMA, farm e também no dano. No entanto, é importante destacar que Guigo conta com a melhor média de assistência entre os topos dos playoffs, com 8.43. Ele já fez apresentações com Gnar, Ornn, Sion e Malphite, campeões que podem jogar um pouco mais pelo time e focar menos no duelo entre topos, explicando sua quantidade de assistências. Resta saber qual estilo irá se sobressair na final.

2 de 6 Wizer sai na vantagem contra Guigo no duelo das estatísticas — Foto: Divulgação/CBLOL Wizer sai na vantagem contra Guigo no duelo das estatísticas — Foto: Divulgação/CBLOL

Selva: Cariok (paiN) x Aegis (RED)

Pela selva, mais um duelo entre estilos distintos. As estatísticas mostram que Marcos "Cariok" Santos é um caçador com uma postura mais agressiva do que Gabriel Vinicius "Aegis" Saes. Ele possui uma média de abates de 4.75 por partida e 378.6 de dano por minuto, os maiores números entre os caçadores dos playoffs. No entanto, ele não se limita apenas em abater os adversários e aproveita ao máximo de sua selva para adquirir mais recursos, o que o coloca com uma média de 217 de farm, a maior dos playoffs entre os caçadores também.

Estatísticas: Cariok (paiN) x Aegis (RED) Estatística Cariok Aegis Abates por partida 4.75 3.06 Mortes por partida 2.5 2.25 Assistências por partida 8.5 9.19 AMA 5.3 5.44 Dano por minuto 378.6 267.5 CS por partida 217.5 199.88 CS por minuto 6 5.9 Ouro por partida 13.7k 12k Ouro por minuto 379 357 Campeões jogados 4 8

Aegis é superado nos abates, mas conta com uma média de 9.19 de assistências, o que o leva a ter uma participação maior nos abates de sua equipe do que Cariok. Outro ponto de destaque de Aegis é seu leque de oito campeões utilizados nos playoffs, o dobro de seu rival. Essa variedade pode gerar preocupações para a paiN, visto que o caçador da RED deve se adaptar ao draft com mais facilidade e escolher o campeão que mais se encaixa para sua equipe. Aegis é o segundo jogador da RED com o maior número de MVP nos playoffs e o terceiro entre todas as equipes.

3 de 6 Aegis e Cariok prometem um duelo bem equilibrado na selva durante a final — Foto: Divulgação/CBLOL Aegis e Cariok prometem um duelo bem equilibrado na selva durante a final — Foto: Divulgação/CBLOL

Meio: dyNquedo (paiN) x Grevthar (RED)

Mattheus "dyNquedo" Rossini vive um grande momento em sua carreira. Apesar de um começo um pouco abaixo na fase de grupos, ele se tornou em um dos principais jogadores da paiN nos playoffs. Seu AMA é de 8.9, disparadamente o maior entre todos os jogadores que estão ou estiveram presentes nessa fase da competição. Sua média de apenas 1.38 mortes por partida o coloca como um jogador com um estilo mais cauteloso, mas muito eficaz quando encontra seu espaço para brilhar nas lutas entre equipes.

Estatísticas: dyNquedo (paiN) x Grevthar (RED) Estatística dyNquedo Grevthar Abates por partida 3.25 3.93 Mortes por partida 1.38 2.64 Assistências por partida 9 6.57 AMA 8.91 3.97 Dano por minuto 387.1 442.7 CS por partida 280.25 252.07 CS por minuto 7.7 7.4 Ouro por partida 14.4k 12.6k Ouro por minuto 400 372 Campeões jogados 3 5

No lado da RED, Daniel "Grevthar" Xavier está em um momento em que parece ter assumido de vez a titularidade, superando seu companheiro de rota Adriano "Avenger" Perassoli. Em boa parte das estatísticas, Grevthar não consegue superar o bom momento de dyNquedo. Seus trunfos aparecem no dano causado por minuto, 442.7 contra 387.1 de seu adversário, e em seu leque maior de campeões, com destaque para sua Vex e seu Twisted Fate, que apareceram apenas uma vez nos playoffs, mas foi o suficiente para mostrar todo o seu potencial.

4 de 6 dyNquedo vive um grande momento e deve ter um pouco de vantagem no duelo contra Grevthar — Foto: Divulgação/CBLOL dyNquedo vive um grande momento e deve ter um pouco de vantagem no duelo contra Grevthar — Foto: Divulgação/CBLOL

Atirador: Trigo (paiN) x TitaN (RED)

Na rota inferior, tudo indica que os atiradores proporcionarão o duelo mais equilibrado dessa final. Atual vice-campeão pela Rensga Esports, Matheus "Trigo" Trigo enfrentará exatamente a equipe que o fez amargar a segunda colocação em 2021. Ele aparece com um excelente AMA de 7.7, que se destaca pela sua baixa média de mortes de 1.5, indicando um excelente posicionamento também. Pela fase de rotas, ele é capaz de adquirir muito recurso com o farm e de chegar a uma média de 16.3k de ouro por partida, a maior entre os atiradores dos playoffs.

Estatísticas: Trigo (paiN) x TiTaN (RED) Estatística Trigo TiTaN Abates por partida 4.75 6.44 Mortes por partida 1.5 2.63 Assistência por partida 6.75 6.19 AMA 7.67 4.81 Dano por minuto 540.2 606.2 CS por partida 328.75 297.94 CS por minuto 9 8.9 Ouro por partida 16.3k 15.5k Ouro por minuto 449 457 Campeões jogados 3 7

Na RED, Alexandre "TitaN" Lima segue sendo um atirador com uma postura muito ofensiva. Esse estilo se reflete em suas estatísticas, com mais abates e mais mortes do que seu oponente Trigo. Além disso, seu dano por minuto de 606.2 só foi alcançado graças à forma como ele se arrisca constantemente em lutas entre equipes e tentativas de pickoffs em diversos momentos de seus jogos. Vale destacar que ele também é o jogador com mais MVPs nessa fase, cinco ao todo. Com seu estilo, TitaN venceu Trigo em 2021, mas a batalha na primeira final de 2022 só será definida em Summoner's Rift.

5 de 6 TitaN possui o histórico favorável contra Trigo, mas o duelo de sábado (23) promete muito equilíbrio do começo ao fim — Foto: Divulgação/CBLOL TitaN possui o histórico favorável contra Trigo, mas o duelo de sábado (23) promete muito equilíbrio do começo ao fim — Foto: Divulgação/CBLOL

Suporte: Damage (paiN) x JoJo (RED)

Curiosamente, a rota inferior da Rensga Esports da final de 2021 é a mesma que está na paiN Gaming em 2022 e terá a oportunidade de fazer sua revanche. Yan "Damage" Neves é a dupla de Matheus "Trigo" Trigo. Juntos, os dois não conseguiram levar o título para a Rensga na segunda etapa de 2021, mas a oportunidade da revanche pode ser um ponto-chave para eles. Damage brilha com campeões mais tanks e se mostra superior ao seu rival Gabriel "JoJo" Dzelme quando o assunto é controle de visão e adquirir o máximo do pouco recurso que resta para o suporte.

Estatísticas: Damage (paiN) x Jojo (RED) Estatística Damage Jojo Abates por partida 1 1.5 Mortes por partida 3.25 3.19 Assistências por partida 10 11.06 AMA 3.38 3.94 Dano por minuto 131.9 152 CS por partida 46.63 34.5 CS por minuto 1.3 1 Ouro por partida 8.8k 8.1k Ouro por minuto 243 240 Campeões jogados 4 7 Placar de visão por minuto 3.01 2.48 Sentinelas por minuto 1.74 1.41 Visão de sentinela por minuto 0.52 0.46 Sentinelas destruídas por minuto 0.5 0.32

Por outro lado, Jojo tem optado por fugir um pouco dos tanks e escolhido campeões como Seraphine e principalmente Renata Glasc, que buscam dar o apoio para sua equipe na distância e focam menos em engage. Suas atuações com esse tipo de campeão lhe renderam um bom AMA de 3.9 e uma taxa de participação de abates de 72.5%, superior a Damage. Graças ao seu desempenho, existe uma boa chance de Jojo forçar um banimento em sua Renata Glasc na final.

6 de 6 Ao lado de Trigo, Damage buscará a revanche contra Jojo, TitaN e toda a RED na grande final da primeira etapa — Foto: Divulgação/CBLOL Ao lado de Trigo, Damage buscará a revanche contra Jojo, TitaN e toda a RED na grande final da primeira etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

Com informações Gol.gg (1 e 2) e Leaguepedia