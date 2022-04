Parcelar pode facilitar a vida e dar maior respiro financeiro

Com taxas personalizadas, a Stone possui parceria com mais de 1,8 milhões de lojistas brasileiros — Foto: Divulgação

O nível médio de endividamento do brasileiro disparou no ano passado. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), produzida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ao final de 2021, 76,3% do total das famílias estavam com dívidas e acessando crédito para sustentar o consumo. O percentual médio cresceu 4,4% em relação a 2020.