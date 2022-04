PGL Major Antwerp 2022 de CS:GO: veja equipes classificadas via RMR

O RMR das Américas de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) foi finalizado na manhã desta sexta-feira (15), definindo as seis equipes classificadas para o PGL Major Antwertp 2022. O torneio se encerrou com a vitória da 9z Team contra a brasileira paiN Gaming, fechando a sexta e última vaga para o Mundial da categoria.

1 de 2 FURIA Esports venceu o RMR das Américas e iniciará sua jornada na Antuérpia pelo Legends Stage — Foto: Divulgação/PGL FURIA Esports venceu o RMR das Américas e iniciará sua jornada na Antuérpia pelo Legends Stage — Foto: Divulgação/PGL

As vagas conquistadas por cada equipe possuem diferenças entre Legend, Challenger e Contender. O Legend, que ficou para a FURIA, coloca o esquadrão diretamente no Legends Stage do Major. Isso significa que a FURIA estará na segunda fase da competição, aquela que antecede os playoffs. Ao todo, são oito vagas com status de Legend, sendo somente uma para o RMR das Américas e sete reservadas para as melhores equipes do RMR da Europa.

As outras vagas, Challenger e Contender, garantem as equipes no Challengers Stage, a fase de abertura. A diferença entre ambas as vagas está na seed, o que colocará as equipes com os melhores desempenhos (Challengers) contra as equipes com desempenhos inferiores (Contenders) na primeira rodada. MIBR e Imperial saíram do RMR das Américas como Challengers, enquanto as demais classificadas são Contenders.

2 de 2 MIBR e Imperial iniciam a campanha na Bélgica no Challengers Stage, mas com uma seed maior do que outras adversárias — Foto: Divulgação/PGL MIBR e Imperial iniciam a campanha na Bélgica no Challengers Stage, mas com uma seed maior do que outras adversárias — Foto: Divulgação/PGL

Veja, na tabela abaixo, como ficou a tabela final de classificação do RMR das Américas, a distribuição das vagas e também da premiação em dinheiro, que contou com o valor total de US$ 50 mil (cerca de R$ 235 mil):

RMR das Américas – Classificação Final Colocação Equipe Status no Major Premiação 1° FURIA Esports Legend US$ 25 mil (R$ 94 mil) 2° MIBR Challenger US$12,5 mil (R$ 58 mil) 3° Imperial Esports Challenger US$ 7,5 mil (R$ 35 mil) 4° Complexity Gaming Contender US$ 5 mil (R$ 23 mil) 5° Team Liquid Contender - 6° 9z Team Contender - 7° paiN Gaming - - 8° Evil Geniuses - - 9°–11° São Caetano Esports, Case Esports e Party Astronauts - - 12°–14° 00 Nation, Team oNe e Isurus - - 15°–16° Leviatán e Bad News Bears - -

Vale ressaltar que o RMR das Américas foi a primeira seletiva para o Major a ser finalizada. Ainda restam 16 vagas do RMR da Europa e mais duas vagas do RMR da região de Ásia-Pacífico. O mundial de CS:GO acontece entre os dias 9 e 22 de maio na Antuérpia, Bélgica, e reunirá 24 participantes. A premiação total é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,7 milhões). Vale lembrar que a atual campeã mundial é a Natus Vincere, que venceu o PGL Major Stockholm 2021 após derrotar a G2 Esports na final.