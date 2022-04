Pioneer MVH-S218BT é bom? Veja preço e detalhes do som automotivo

O media receiver Pioneer MVH-S218BT é um som automotivo de entrada com diversos recursos que favorecem o consumo de música digital. Sem a presença de CD player, o aparelho tem porta USB para pendrive e conexão Bluetooth para o usuário parear o seu celular ou tablet . O site oficial da marca não fornece um preço sugerido, mas o produto pode ser encontrado na Amazon a partir de R$ 359 para pagamento à vista, com desconto .

Com microfone embutido, o aparelho de som pode ser utilizado para comandos de voz e realizar chamadas pelo smartphone. O dispositivo, que foi lançado no final de 2018, tem rádio AM/FM e botões para realizar buscas e selecionar a música por artistas ou álbuns. O usuário também poderá encontrar e tocar a sua lista de reprodução do Spotify, por exemplo.

1 de 2 Pioneer MVH-S218BT está disponível somente na cor preta com LED vermelho — Foto: Divulgação/Pioneer Pioneer MVH-S218BT está disponível somente na cor preta com LED vermelho — Foto: Divulgação/Pioneer

Ficha técnica

Tamanho de tela: LCD com 8 caracteres

Rádio AM/FM: Sim

CD Player: Não

Bluetooth: Sim

Entradas USB e Auxiliar

Potência: 4 x 23 W RMS

Alimentação: 12 V

Peso: 700 g

Dimensões (LxAxP): 18,8 cm x 5,8 cm x 9,7 cm

Cor: preto

Cor do LED: vermelho

Compatibilidade: Android

Design

O Pioneer MVH-S218BT tem um design padrão de som automotivo, disponível na cor preta e com luzes de LED vermelha. O aparelho tem um botão realçado para chamadas de voz com o ícone de um telefone, porta USB frontal e frente destacável. Segundo o site oficial, ele pesa 700 g suas dimensões são 18,8 x 5,8 x 9,7 cm.

Potência

De acordo com os dados técnicos fornecidos pelo site oficial, o aparelho apresenta uma potência nominal de saída de 23 W x 4, tem impedância de carga de 4 ohms e traz controle de tons graves e agudos.

O media receiver da Pioneer também possui a função "Fader", que permite distribuir e direcionar o áudio entre as caixas de som da parte da frente e de trás do carro. Vale mencionar também que o nível máximo de saída indicado pela fabricante é de 2 V.

Recursos

2 de 2 Pioneer MVH-S218BT tem microfone interno e botão para atender ligações — Foto: Divulgação/Pioneer Pioneer MVH-S218BT tem microfone interno e botão para atender ligações — Foto: Divulgação/Pioneer

O Pioneer MVH-S218BT apresenta conexão Bluetooth para chamadas de voz e ouvir as músicas do celular, seja Spotify, Deezer ou coleção própria. O dispositivo tem entrada auxiliar para conectar outra fonte de áudio de forma analógica.

O sintonizador AM/FM possui busca automática por estações e memória para seis estações AM e até 18 para FM. O site oficial da marca informa que o produto tem interface para Android, mas não especifica sobre a sua compatibilidade com iPhone (iOS).

O aparelho tem função RDS 3, que apresenta informações em texto sobre as músicas e programas que estão tocando na rádio FM, em um display com oito caracteres. Além disso, o dispositivo traz iluminação LED na cor vermelha, função dimmer e display off.

Preço e custo-benefício

O site oficial do media player da Pioneer não informa o seu preço sugerido, mas ele pode ser encontrado na Amazon por R$ 359 para pagamento à vista, com 10% de desconto, ou R$ 379 no modo parcelado, sendo esse um produto de entrada da empresa. A garantia para reparos é de um ano, de acordo com a página oficial da marca.

Concorrentes

Com a saída da Sony do Brasil, e a Motorola focando apenas em smartphones, a Pioneer ficou sem concorrentes de peso no segmento de som automotivo. Entre as marcas disponíveis no país de forma oficial, um dos maiores concorrentes do Pioneer MVH-S218BT é o Multilaser Trip BT.

Na Amazon, por exemplo, é possível encontrar o modelo da fabricante brasileira pelo preço de R$ 81. O dispositivo também possui conexão Bluetooth, entrada USB, toca MP3 e supera o produto da marca estrangeira com uma potência de som maior, de 25 W x 4 RMS.