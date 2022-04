Pix no app da Caixa não funciona? Usuários relatam problemas no Twitter

O app da Caixa Federal está com problemas no Pix e lentidão nesta segunda-feira (25), segundo relatam usuários no Twitter. De acordo com os internautas, o aplicativo não estaria permitindo fazer as transferências pelo Pix, além de apresentar instabilidades e quedas no uso. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de programas e apps, identificou que as queixas começaram no final da tarde de hoje, a partir das 16h50.