Playoffs do Valorant Masters 2022: veja jogos da LOUD e tabela do torneio

Os playoffs do Valorant Masters Reykjavík 2022 iniciam nesta quinta-feira (14). Ao todo, serão oito equipes disputando pelo título desta edição do Masters. Quatro equipes se classificaram pela fase de grupos, enquanto as demais já estavam classificadas de antemão para a fase decisiva. A brasileira Ninjas in Pyjamas (NiP) teve a chance de avançar pela fase de grupos, estreou com vitória contra a Fnatic , mas depois caiu para a repescagem e acabou eliminada após derrota para a ZETA DIVISION . Com isso, a única representante brasileira nos playoffs é a LOUD, que já estava classificada para essa fase antecipadamente.

Os playoffs acontecem até o dia 24 de abril, data em que a campeã será definida. A estreia da LOUD será já nesta quinta-feira (14) às 17h, no horário oficial de Brasília, contra a Team Liquid. A transmissão dos jogos acontece ao vivo nos canais oficiais do Valorant na Twitch, no YouTube e na Nimo TV, iniciando sempre às 14h. Confira, a seguir, um resumo sobre a fase de grupos e mais detalhes sobre os playoffs do Valorant Masters 2022.

LOUD é a única representante do Brasil nos playoffs do Valorant Masters Reykjavík 2022, que começa nesta quinta-feira (14)

Classificadas antecipadamente

Quatro equipes já estavam confirmadas nos playoffs do Valorant Masters Reykjavík 2022 sem a necessidade de passar pela fase de grupos. Na região de EMEA (Europa, África e Oriente Médio), a campeã FunPlus Phoenix seria a equipe classificada, mas por conta das restrições de viagem ocasionadas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, precisou desistir do torneio e deixar sua vaga para a G2 Esports. Os outros times classificados diretamente para a fase final eram a The Guard, campeã da América do Norte, e a Paper Rex, campeã da região de Ásia-Pacífico.

A LOUD ficou com a última vaga direta dos playoffs. Apesar de ter sido a campeã da Etapa 1 do VCT BR, ela precisou aguardar pelo resultado do Last Chance Qualifier entre Brasil (Ninjas in Pyjamas) e LATAM (Leviatán). Caso a Leviatán vencesse, a vaga direta ficaria para a KRÜ Esports. Como a Ninjas in Pyjamas se saiu vitoriosa, o torneio passou a contar com duas equipes brasileiras, e ambas ficaram em fases separadas.

Classificadas pela fase de grupos

A fase de grupos do Valorant Masters Reykjavík 2022 aconteceu do dia 10 ao dia 13 de abril. Oito equipes foram divididas em dois grupos com quatro integrantes cada e disputaram pelas quatro vagas disponíveis nos playoffs. No Grupo A, DRX atropelou a ZETA DIVISION na primeira série do Masters, enquanto a Ninjas in Pyjamas também passou sem maiores dificuldades pela Fnatic. Depois, a DRX foi para os playoffs com vitória sobre a NiP, e a ZETA avançou pela repescagem ao eliminar a Fnatic. Por fim, ZETA eliminou a NiP após uma série muito disputada e garantiu sua vaga na próxima fase.

No Grupo B, a decisão pela liderança foi muito mais acirrada. Team Liquid e Xerxia passaram por KRÜ Esports e OpTic Gaming respectivamente na primeira rodada. No duelo dos vencedores, a Liquid derrotou a Xerxia por 2–1 em uma série dramática para ficar com a vaga nos playoffs. A última vaga do Grupo B ficou com a OpTic, que surpreendeu a Xerxia em dois jogos muito consistentes para seguir viva na competição também.

Valorant Masters Reykjavík 2022 – Resultado da Fase de Grupos Colocação Grupo A Grupo B Vaga 1° DRX (Coreia do Sul) Team Liquid (EMEA) Playoffs 2° ZETA DIVISION (Japão) OpTic Gaming (América do Norte) Playoffs 3° Ninjas in Pyjamas (Brasil) Xerxia (Tailândia) - 4° Fnatic (EMEA) KRÜ Esports (América Latina) -

Formato e calendário dos playoffs

Os playoffs contarão com uma chave de eliminação dupla, o que significa que uma equipe só será eliminada se for derrotada em duas séries. Todas as oito participantes começam pela chave superior, e os confrontos serão realizados entre equipes que já estavam classificadas por antecipação contra as equipes que vieram da fase de grupos. Assim como na primeira etapa, os resultados serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Séries melhores de cinco partidas (MD5) só serão realizadas na final da chave inferior e na grande final.

A LOUD inicia sua jornada contra a Team Liquid e enfrentará a G2 Esports ou a ZETA DIVISION na próxima fase, dependendo dos resultados da primeira rodada. Logo abaixo, você confere as partidas de abertura e o calendário completo dos playoffs do Valorant Masters Reykjavík 2022:

Quinta-feira, 14 de abril (Chave Superior – Quartas de final)

G2 Esports x ZETA DIVISION (14h)

LOUD x Team Liquid (17h)

Sexta-feira, 15 de abril (Chave Superior – Quartas de final)

Paper Rex x DRX (14h)

The Guard x OpTic Gaming (17h)

Sábado, 16 de abril (Chave Inferior – Rodada 1)

Perdedor de G2/ZETA x Perdedor de LOUD/Liquid (14h)

Perdedor de Paper/DRX x Perdedor de Guard/OpTic (17h)

Domingo, 17 de abril (Chave Superior – Semifinal)

Vencedor de G2/ZETA x Vencedor de LOUD/Liquid (14h)

Vencedor de Paper/DRX x Vencedor de Guard/OpTic (17h)

Segunda-feira, 18 de abril

Rodada 2 da Chave Inferior (14h)

Rodada 2 da Chave Inferior (17h)

Sexta-feira, 22 de abril

Final da Chave Superior (14h)

Rodada 3 da Chave Inferior (17h)

Sábado, 23 de abril

Final da Chave Inferior (14h)

Domingo, 24 de abril

Grande Final (14h)