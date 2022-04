Pokémon Go Fest 2022 terá Shaymin; veja data, ingressos e atrações

O Pokémon GO Fest 2022, que terá como tema central o Shaymin, o Pokémon Gratidão, acontece no primeiro final de semana de junho (dias 4 e 5), das 10h às 18h (horário local). O evento reúne treinadores de todo o mundo e dá acesso a histórias de pesquisas especiais, além de desbloquear bônus e recompensas exclusivas. Os ingressos já estão à venda na loja do aplicativo para celular por R$ 84,90 e valem tanto para a celebração quanto para a "final", prevista para 27 de agosto deste ano.

Cada dia do Pokémon Go Fest oferece uma experiência diferente, incluindo atrações gratuitas para quem tiver comprado os ingressos. Vale lembrar que Pokémon GO está disponível gratuitamente para download em dispositivos Android e iPhone (iOS). Confira a seguir mais detalhes do evento e saiba o que esperar.

Pokémon GO Fest 2022 acontece nos dias 4 e 5 de junho

Como comprar os ingressos?

Os ingressos da Pokémon GO Fest 2022 estão à venda na loja do jogo por R$ 84,90 e são válidos para todo o final de semana. Para comprar, basta tocar na imagem do evento e selecionar “Comprar”. Na sequência, toque em “OK” e finalize a compra. O ingresso ficará na bolsa do usuário e, alguns dias antes do evento, o jogador receberá uma medalha que confere acesso à experiência: basta fazer login no horário da festa.

Vale ressaltar que os passes não podem ser comprados com PokéMoedas e não são reembolsáveis. Todos os treinadores que comprarem ingressos para o evento de junho ganham passe para a celebração do dia 27 de agosto. Os bilhetes individuais da final serão comercializados posteriormente por US$ 10,99 (cerca de R$ 55).

Atrações gratuitas

Magnemite é uma das opções de Pokémon que podem ser encontrados na cidade

O mapa ganha confetes temáticos e as fotos tiradas durante a Pokémon GO Fest prometem surpreender. O primeiro dia de evento conta com quatro horas de habitats rotativos. A cada hora, aparecerão diferentes Pokémon incluindo Grimer de Alola, Shelmet, Turtwig, Piplup, o estreante Pikachu fantasiado de flor de Gracidea (inspirada em Shaymin) e outros. Os jogadores mais sortudos poderão ainda encontrar as versões brilhantes de Pokémon como Axew, Shroomish e Numel. Todos os monstrinhos que aparecerem no sábado voltarão no domingo.

O segundo dia conta ainda com a aparição de um Pokémon surpresa nas reides de 5 estrelas, acesso gratuito à Arena de Desafio Global e a uma história curta de pesquisa especial. Vale ressaltar que é necessário fazer login durante o horário do evento para reivindicar a história de pesquisa, mas a conclusão da tarefa pode ser feita a qualquer momento. Além disso, um avatar de camiseta da festa pode ser reivindicado gratuitamente na loja do jogo.

Atrações exclusivas para jogadores com ingresso

Usuários que comprarem os ingressos da Pokémon GO Fest 2022 poderão coletar adesivos do evento e terão acesso a um item de avatar exclusivo, além de uma pose especial de avatar. No sábado, os treinadores titulares de ingresso receberão uma pesquisa especial para aprender mais sobre o Pokémon Mítico Shaymin, com a tarefa de encontrar sua forma terrestre.

Shaymin é o tema central da Pokémon GO Fest 2022

O jogador deve selecionar o nível de dificuldade da pesquisa, assim como o foco de jogo preferido. Essas escolhas influenciam nas recompensas e nas tarefas e não poderão ser alteradas posteriormente. Quatro Desafios de Coleção ajudam na progressão da medalha de Colecionador de Elite. O Incenso aumenta a probabilidade de encontrar um Brilhante e irá atrair Pokémon como Unown O, Klink e Mr. Mime de Galar. Vale ressaltar que as chances de capturar um Pokémon Brilhante serão maiores no sábado do que no domingo.

O segundo dia de evento reserva uma história de pesquisa especial adicional, que será disponibilizada após a conclusão da história gratuita. A tarefa rende recompensas e encontros com Pokémon especiais. Os portadores de ingressos verão balões da Equipe GO Rocket com mais frequência e a vitória diante de um recruta garante o dobro de Componentes Misteriosos. Os giros nos fotodiscos rendem até nove Passes de Reide, para uso exclusivo em ataques pessoais e para ajudar a enfrentar os desafios do encontro com um Pokémon surpresa estreante em reides de 5 estrelas.