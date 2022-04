Pokémon inspira edição especial do Galaxy Z Flip 3 repleta de brindes

A novidade por ora é uma exclusividade da Coreia do Sul, onde recentemente a febre Pokémon ressurgiu com força. Por lá, os consumidores poderão encomendar o smartphone pelo site da Samsung a partir do dia 24, quando a companhia revelará mais detalhes sobre o dispositivo personalizado. Até mesmo o preço é mantido em segredo.

2 de 4 Galaxy Z Flip 3 tradicional — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 3 tradicional — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Pokémon é uma famosa franquia de RPG desenvolvida pela Nintendo em parceria com a The Pokemon Company. A série, que completou 25 anos em 2021 e se mantém em alta, conta com uma extensa lista de títulos para diversos consoles e até mesmo celulares.

Com a chegada de Pokémon GO aos celulares em 2016, os jogos voltaram a ganhar atenção mundial. O game mais recente, Pokémon Legends: Arceus, para o Nintendo Switch, vendeu mais de 6,5 milhões de unidades em menos de uma semana. O próximo título, Pokémon Scarlet e Violet, já foi confirmado pela Nintendo e tem previsão de lançamento ainda para 2022.

3 de 4 Smartphone vem junto com acessórios exclusivos inspirados em personagens da Nintendo — Foto: Reprodução/Samsung Smartphone vem junto com acessórios exclusivos inspirados em personagens da Nintendo — Foto: Reprodução/Samsung

A edição especial do smartphone dobrável da Samsung vem numa caixa grande avermelhada. A prévia da imagem divulgada pela Samsung sugere que o aparelho do kit é da cor preta, o que significa que ele não deve contar com desenho temático na carcaça. Adesivos presentes no conjunto poderão ser usados pelo usuário para personalizar o celular.

Quem adquirir o Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition levará para casa acessórios como uma bolsinha com cordão no formato de Pokeagenda, um suporte popsocket no formato de Pokébola, capinha de proteção do monstrinho, um chaveiro do Pikachu, um jogo de cartas temático e adesivos com outros personagens da franquia.

Sobre o Galaxy Z Flip 3

Apesar de ser uma edição especial, como mencionado acima, nada muda em relação ao Galaxy Z Flip 3 tradicional. O modelo mantém o chipset Snapdragon 888 (Qualcomm) com oito núcleos de processamento, bem como 8 GB de memória RAM para multitarefas. O modelo conta avanços de engenharia consideráveis se comparado com o irmão da geração passada. Agora, o celular ficou mais resistente e dispõe de uma tela externa maior.

Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 são anunciados (agora resistentes à água)

Quando aberto, o celular da Samsung revela um painel de 6,7 polegadas que usa a tecnologia AMOLED Dinâmico 2X, com uma taxa de atualização de 120 Hz. O recurso permite imagens e gráficos mais fluidos para navegar pelo sistema ou interagir com jogos.

Não é a primeira vez que a empresa sul-coreana lança unidades temáticas dos smartphones. Em novembro do ano passado, a Samsung apresentou, em conjunto com a Disney, edições especiais do Galaxy Z Flip 3 baseados nos personagens das franquias Marvel e Star Wars. Na época, a variante, que não chegou ao Brasil, incluía capas de silicone, adesivos e alças temáticas.

4 de 4 Galaxy Z Flip 3 dentro d'água — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 3 dentro d'água — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Hoje em dia a Samsung domina o mercado de celulares dobráveis, com 88% de participação global em vendas. Informações de bastidores dão conta de que a Apple trabalha num iPhone dobrável. O lançamento deve ocorrer em 2025, o que deve acirrar a disputa entre as gigantes da tecnologia.