Prime Gaming de maio tem Dead Space 2 e mais cinco jogos grátis

O Amazon Prime Gaming revelou, nesta quinta-feira (28), que Dead Space 2 , popular jogo de survival horror e ficção científica, estará gratuito durante todo o mês de maio no serviço de assinatura. O anúncio ainda confirmou que os jogos The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + ‘Xpress Deliveries, Cat Quest e Shattered — Tale of the Forgotten King também ficarão disponíveis. Os assinantes do Prime Gaming poderão resgatar todos os jogos gratuitamente a partir da próxima segunda-feira (1).

1 de 7 Dead Space 2 e mais cinco jogos poderão ser resgatados pelo Prime Gaming em maio — Foto: Divulgação/Eletronic Arts Dead Space 2 e mais cinco jogos poderão ser resgatados pelo Prime Gaming em maio — Foto: Divulgação/Eletronic Arts

Confira, a seguir, mais detalhes sobre os jogos gratuitos no Prime Gaming do mês de maio:

Desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela Eletronic Arts, o segundo jogo da franquia Dead Space foi lançado em janeiro de 2011. Trata-se de um título survival horror e de ficção científica em que o jogador controla o protagonista Isaac Clark em terceira pessoa. O objetivo é explorar a gigante estação espacial The Sprawl e descobrir os mistérios por trás dos monstros necromorphs.

2 de 7 Dead Space 2 é o principal título do Prime Gaming de maio — Foto: Divulgação/Electronic Arts Dead Space 2 é o principal título do Prime Gaming de maio — Foto: Divulgação/Electronic Arts

The Curse of Monkey Island

Assim como no mês de abril, um jogo da famosa franquia de jogos point and click Monkey Island, da LucasArts, será liberado para os assinantes do Prime Gaming. O título escolhido dessa vez é o The Curse of Monkey Island, lançado em 1997. No game, o jogador voltará a assumir o papel de Guybrush Threepwood em uma aventura para desvendar os mistérios de uma maldição causada pelo pirata LeChuck.

3 de 7 Franquia Monkey Island retorna ao Prime Gaming com The Curse of Monkey Island — Foto: Reprodução/YouTube Franquia Monkey Island retorna ao Prime Gaming com The Curse of Monkey Island — Foto: Reprodução/YouTube

Out of Line

Out of Line é um jogo de plataforma e puzzles desenvolvido pela Nerd Monkeys e lançado em junho de 2021. Nesse game, você controlará San em uma aventura para fugir de uma fábrica que já foi seu lar. Out of Line se destaca por ser desenhado à mão e por ter uma trama bastante imersiva e com muitos mistérios.

4 de 7 Out of Line conta com uma arte desenhada à mão e agradará fãs de jogos de plataforma e puzzles — Foto: Divulgação/Nerd Monkeys Out of Line conta com uma arte desenhada à mão e agradará fãs de jogos de plataforma e puzzles — Foto: Divulgação/Nerd Monkeys

Mail Mole + ‘Xpress Deliveries

Mail Mole + ‘Xpress Deliveries é um divertido jogo de plataforma em 3D. Lançado em março de 2021 pelas desenvolvedoras Talpa Games e Undercoders, o título traz como protagonista uma toupeira que realiza entregas pela Carrotland. Seu objetivo é livrar sua terra de um desastre enquanto explora mundos mágicos, resolve quebra-cabeças e faz novos amigos.

5 de 7 Mail Mole + 'Xpress Deliveries é um jogo para os fãs de plataformas em 3D e que gostam de buscar por colecionáveis — Foto: Divulgação/Undercoders Mail Mole + 'Xpress Deliveries é um jogo para os fãs de plataformas em 3D e que gostam de buscar por colecionáveis — Foto: Divulgação/Undercoders

Cat Quest é um RPG de mundo aberto e de ação em tempo real desenvolvido pela The Gentlebros. O jogo, lançado em 2017, traz um gato como protagonista e o enorme mundo de Felingard para ser explorado. O principal objetivo do jogo é correr atrás do vilão Drakoth e da irmã do protagonista que foi sequestrada. Nessa aventura, será possível ver muitas dungeons e encontrar os mais valiosos itens de Felingard.

6 de 7 Cat Quest é um RPG de mundo aberto com muita ação e exploração — Foto: Divulgação / The Gentlebros Cat Quest é um RPG de mundo aberto com muita ação e exploração — Foto: Divulgação / The Gentlebros

Shattered — Tale of the Forgotten King

Finalizando a lista do Prime Gaming de maio, mais um game do gênero RPG de mundo aberto. Shattered — Tale of the Forgotten King foi desenvolvido pela Redlock Studio, lançado em fevereiro de 2021 e se apresenta como um jogo em 3D com ação em tempo real. Sua trama envolve o desaparecimento do rei e o desmoronamento do velho mundo. Assim, o jogador deve reforjar a realidade e refazer toda a civilização.

7 de 7 Encontre os fragmentos da realidade em Shattered — Tale of the Forgotten King — Foto: Reprodução/Redlock Studio Encontre os fragmentos da realidade em Shattered — Tale of the Forgotten King — Foto: Reprodução/Redlock Studio

Com informações de Prime Gaming