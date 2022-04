PS Plus 2022: bug na PS Store permite comprar plano Premium mais barato

Uma falha no sistema da PS Store permitiu que jogadores dos Estados Unidos comprassem planos da nova PS Plus para PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) pela metade do preço, na manhã desta segunda-feira (04). Considerando a futura conversão do PlayStation Now para PlayStation Plus Premium em junho, o bug rendeu assinaturas de até nove anos, mas já foi corrigido pela Sony .

A nova PlayStation Plus foi anunciada na última terça-feira (29) como uma combinação do antigo serviço de assinatura da Sony com o PS Now, plataforma de streaming de games da desenvolvedora. A novidade estreia a partir de junho e fará com que antigos assinantes migrem automaticamente para novos pacotes, sem custo adicional.

Jogadores de PlayStation aproveitaram falha para comprar planos da PS Plus Premium mais baratos

Compartilhado por um usuário no Twitter, o erro permitia adquirir uma assinatura de 12 meses da PS Now através da loja online do PlayStation. Anteriormente, a Sony havia bloqueado a compra dos planos anuais, deixando apenas os mensais. Como a plataforma de streaming será descontinuado em junho, todos seus usuários receberão, sem taxas extras, uma assinatura Premium do PS Plus, o nível mais alto do serviço. Portanto, essa brecha permitiu indiretamente que os jogadores dos Estados Unidos contratassem o Premium por um valor 50% menor que o do mercado.

O usuário precisava acessar o site do PlayStation Now através de um navegador, abastecer a carteira e comprar o pacote de 12 meses do PS Now por U$59,99 (cerca de R$277), ganhando automaticamente o upgrade para o PS Plus Premium em junho. O bug permitia ainda que esses passos fossem feitos repetidas vezes, gerando um acúmulo de assinaturas em uma só conta. A partir de junho, a assinatura anual do PS Plus será comercializada por U$119.99 (aproximadamente R$554).

Novo PS Plus oferece três planos e bug permitiu assinatura do Premium por metade do preço

O que é a PlayStation Plus Premium?

O novo PS Plus abrange três pacotes de assinatura: Essential, Extra e Premium. O nível mais alto conta com mais de 700 títulos das cinco gerações do console, além do PSP, para streaming e download, experimentação de jogo por tempo limitado, ofertas exclusivas, dois games gratuitos por mês, acesso ao modo multiplayer online e armazenamento na nuvem.

No entanto, o pacote Premium chega ao Brasil como Deluxe. O país não tem acesso ao serviço de streaming de games da Sony e, portanto, perde a única fonte do catálogo do PS3. Vale ressaltar que o plano Deluxe é mais barato que o Premium. A mensalidade custa R$ 59,90, enquanto o pacote trimestral chega por R$ 159,90 (R$ 53,30/mês) e o anual, R$ 389,90 (aproximadamente R$ 32,50/mês).