PS Plus 2022 vs Xbox Game Pass: compare planos e custo-benefício

PS Plus e Xbox Game Pass são os serviços de jogos por assinatura de Sony e Microsoft , respectivamente. O primeiro foi expandido no final de março com novos planos que chegam a partir de junho oferecendo mais de 700 games no catálogo, enquanto o segundo traz ainda títulos via streaming, lançamentos e a possibilidade de jogar no PC. Os preços de PS Plus e do Xbox Game Pass ficam entre R$ 16,66 e R$ 59,90 por mês, em três opções de assinatura cada. Confira, a seguir, mais detalhes sobre as duas plataformas e saiba qual delas é melhor para você.

1 de 5 PS Plus e Xbox Game Pass apresentam serviços similares, mas diferenciais chamam a atenção — Foto: Divulgação/Activision

O que são os serviços?

A nova versão do PS Plus é uma combinação do antigo serviço de assinatura com o PS Now, a plataforma de streaming de games da Sony. A reformulação introduz benefícios, como testagem de jogos, conta com mais de 700 títulos na biblioteca e dá acesso a games que foram sucesso nos consoles antigos, abrangendo títulos próprios e de estúdios parceiros. O PS Plus oferece ao assinante três tipos de plano e chega primeiro ao mercado asiático, em junho de 2022, seguido por América do Norte, Europa e o restante do mundo, respectivamente.

2 de 5 Biblioteca do PS Plus conta com títulos clássicos e modernos — Foto: Divulgação/PlayStation

Já o Xbox Game Pass é considerado pela comunidade gamer um dos maiores acertos da Microsoft. O serviço é conhecido como "Netflix dos jogos" e contém três planos de assinatura, todos com uma biblioteca variada que inclui games próprios e de terceiros via download ou streaming.

O grande diferencial da plataforma está exatamente nos títulos do Xbox Game Studios, visto que esses chegam à plataforma no dia de lançamento, medida que a Sony não vai oferecer nos planos do PS Plus. O sucesso do Xbox Game Pass é tão expressivo que o CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, já havia antecipado que uma resposta da Sony seria inevitável.

Quais são os pacotes disponíveis?

O novo PS Plus abrange três pacotes de assinatura: Essential, Extra e Deluxe. O Essential fornece dois jogos gratuitos por mês, acesso ao modo multiplayer online, além de descontos e armazenamento na nuvem (vantagens já presentes na assinatura atual). O Extra engloba os recursos do Essential somados a até 400 jogos de PS4 e PS5. Já o plano mais completo tem versões e valores diferentes de acordo com a região.

No Brasil, o pacote Premium chega como Deluxe, já que o PS Now não está disponível no nosso país. O serviço de streaming de games da Sony é a única fonte do catálogo do PS3. Portanto, com o plano mais caro, o usuário brasileiro poderá acessar títulos de PS1, PS2 e PSP no Deluxe, além de testar jogos por tempo limitado e usufruir das vantagens das assinaturas mais básicas. Os três pacotes disponibilizam os jogos para download.

3 de 5 Planos do Xbox Game Pass são desenvolvidos para cada tipo de dispositivo — Foto: Divulgação/Xbox

O Xbox Game Pass também é dividido em três planos: Console, PC e Ultimate. O primeiro contém mais de 100 jogos para console e descontos para membros. Já o pacote PC é voltado para usuários de desktops e inclui EA Play, com os principais títulos da desenvolvedora Electronic Arts, além de acesso a ofertas e conteúdos exclusivos para assinantes.

Por fim, o plano Ultimate disponibiliza a biblioteca de jogos do Game Pass e do EA Play para console, PC e dispositivos móveis. O pacote mais completo conta ainda com o Xbox Live Gold, cujo catálogo de games gratuitos é atualizado mensalmente e permite jogar e fazer streaming da nuvem. Vale ressaltar que os planos do Xbox Game Pass incluem títulos do Xbox, Xbox 360 e Xbox One.

Quais são os jogos disponíveis?

O CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, afirmou ao portal Games Industry que o catálogo do PS Plus irá abraçar todos os tipos de jogos, desde os títulos independentes até os grandes nomes, passando pelos clássicos que celebram a herança dos consoles PlayStation.

4 de 5 Spider-Man: Miles Morales é um dos títulos que chegam ao novo PS Plus — Foto: Divulgação/Sony

No entanto, a Sony já deixou claro que os games exclusivos da desenvolvedora não entrarão no PS Plus no dia do lançamento, como acontece no Xbox Game Pass. A iniciativa da Microsoft de prezar pela chegada dos títulos à plataforma no chamado day one fez sucesso com Forza Horizon 5 e Halo Infinite, e a ideia é abraçar todo portfólio de selos da Xbox.

Vale lembrar que a aquisição mais recente da empresa foi a Activision-Blizzard, responsável por franquias como Call of Duty e World of Warcraft. Vale lembrar que os assinantes do planos PC e Ultimate do Xbox Game Pass também têm acesso ao EA Play, detentora das franquia FIFA, F1, Madden, Star Wars, entre outras.

Quais as vantagens de cada um?

A grande novidade do PS Plus é a testagem de jogos. O recurso permite que os assinantes do plano Deluxe experimentem os games durante um tempo limitado antes de finalizarem a compra. No Brasil, o serviço dá acesso aos catálogos do PS1, PS2, PS4, PS5 e PSP.

5 de 5 A chega de Halo Infinite ao Xbox Game Pass no dia de lançamento movimentou a plataforma no último ano — Foto: Divulgação/Microsoft

O Xbox Game Pass, por sua vez, possui dois diferenciais em relação ao produto da Sony. A plataforma disponibiliza todos os jogos do Xbox Game Studios e alguns títulos de estúdios parceiros logo no dia de lançamento sem custo adicional. Além disso, o pacote Ultimate oferece teste para alguns títulos do EA Play e permite conexão com o streaming de jogos, o Xbox Live Gold. Vale lembrar que o Game Pass engloba as bibliotecas do Xbox, Xbox 360 e Xbox One.

E o custo-benefício?

O PS Plus chega ao Brasil com opções de assinatura mensal, trimestral e anual. O plano Essential custa R$ 34,90 por mês, enquanto o pacote trimestral custa R$ 84,90, gerando um valor mensal de R$ 28,30. Já o anual corresponde a R$ 199,90 (aproximadamente R$ 16,66 por mês).

A segunda opção é o plano Extra, com mensalidade de R$ 52,90, R$ 139,90 (trimestral, cerca de R$ 46,63 por mês) ou R$ 339,90 (anual, R$ 28,33 por mês). A terceira e última alternativa para os asssinantes do PS Plus é o plano Deluxe, cuja mensalidade chega a R$ 59,90, R$ 159,90 (R$ 53,30 por mês) ou R$ 389,90 (R$ 32,50 por mês).

O Xbox Game Pass, por sua vez, disponibiliza apenas assinaturas mensais. Os planos Console e PC custam R$ 29,99, enquanto o pacote Ultimate tem mensalidade de R$ 44,99. Atualmente, o PC e o Ultimate estão com preço promocional de R$ 5 para o primeiro mês.

Pacotes e valores Plano Mensal Trimestral Anual PS Plus Essential R$ 34,90 R$ 84,90 (ou R$28,30/mês) R$ 199,90 (ou R$ 16,66/mês) PS Plus Extra R$ 52,90 R$ 139,90 (ou R$ 46,63/mês) R$ 339,90 (ou R$ 28,33/mês) PS Plus Deluxe R$ 59,90 R$ 159,90 (ou R$ 53,30/mês) R$ 389,90 (ou R$32,50/mês) Xbox Game Pass Console R$ 29,99 indisponível indisponível Xbox Game Pass PC R$ 29,99 indisponível indisponível Xbox Game Pass Ultimate R$ 44,99 indisponível indisponível