PUBG Mobile já baniu mais de 8 milhões de contas em 2022; veja motivos

PUBG Mobile baniu mais de 8 milhões de contas somente no primeiro trimestre de 2022. A maioria das contas foi detectada utilizando programas ilegais que possibilitavam o uso de diversos tipos de trapaças, como mira automática e visão de raio-X, por exemplo. Além do alto número de denúncias durante o período, vale destacar que a marca foi alcançada por conta da utilização do Sistema Anti-Trapaça Ban Pan. O recurso permite aos próprios jogadores analisarem vídeos suspeitos e detectarem usuários de programas ilegais.

2 de 2 Mais de 8 milhões de contas de PUBG Mobile foram banidas no primeiro trimestre de 2022 — Foto: Divulgação/Tencent Mais de 8 milhões de contas de PUBG Mobile foram banidas no primeiro trimestre de 2022 — Foto: Divulgação/Tencent

👉 Como Gravar PUBG Mobile no iPhone? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

As punições não se limitaram apenas às contas do PUBG Mobile. Cerca de 72 mil dispositivos e 53 mil anúncios com mais de 99 milhões de seguidores e visualizações também foram banidos pela Tencent. Além disso, propagandas de programas ilegais no Facebook, no Instagram e no YouTube também foram retirados.

Números altos de banimentos em PUBG Mobile não são nenhuma novidade. Afinal, só no ano de 2021 foram mais de 59 milhões de contas impedidas devido, sobretudo, ao uso de trapaças. A onda de banimentos no primeiro trimestre de 2022 não foi diferente, e voltou a contar com diferentes tipos de programas ilegais sendo detectados. Confira, na tabela abaixo, a lista com os principais motivos dos banimentos:

PUBG Mobile – Banimentos no primeiro trimestre de 2022 Trapaça Porcentagem Hacks de mira automática 13% Hacks de visão de raio-x 11% Modificação de dano de área 5% Hacks de velocidade 4% Outros motivos 3%

A desenvolvedora do Battle Royale sempre buscou manter o ambiente do jogo livre de programas ilegais para os jogadores. Além do Sistema Anti-Trapaça Ban Pan, o PUBG Mobile também conta com o Sistema de Banimento Competitivo, que visa tornar as competições mais justas ao aplicar mesmo banimentos permanentes para aqueles que utilizarem trapaças nos torneios. É importante lembrar que o Battle Royale está disponível para download grátis para Android e iPhone (iOS) na App Store e na Google Play Store.