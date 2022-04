Qual a diferença entre ar-condicionado split e split inverter?

Os modelos mais comuns de ar-condicionado no mercado, atualmente, são no formato split, com condensadora e evaporadora separadas. Mas e os aparelhos split Inverter, são diferentes? Como eles funcionam? O Shoptime tira as suas dúvidas para você escolher o seu ar-condicionado split perfeito.

Ao contrário do ar-condicionado de janela, que tem todo o seu sistema de refrigeração em uma peça, o ar-condicionado split tem seu mecanismo dividido em duas partes: a evaporadora, instalada na parte interna da casa e responsável por lançar o ar refrigerado no ambiente, e a condensadora, que fica na parte externa ou na varanda e realiza de verdade o processo de refrigeração e a troca do ar.

Em razão da divisão em dois equipamentos, esse ar-condicionado costuma ser mais silencioso na percepção de quem está dentro de casa. Além disso, a evaporadora consegue se adequar a diversos tipos de decoração e a espaços grandes ou pequenos.

E o ar-condicionado split Inverter, qual a diferença?

A principal diferença é o motor do equipamento, e não o formato. Inverter é um tipo de compressor eletrônico que costuma equipar eletrodomésticos, como geladeira, máquina de lavar, micro-ondas e aparelhos de ar-condicionado de perfil mais premium. E seu funcionamento faz muita diferença na performance e no consumo de energia.

Em resumo, aparelhos de ar-condicionado Inverter não ligam e desligam o motor de tempos em tempos, como fazem os equipamentos convencionais. Ao trabalhar em rotação variável e contínua, o motor eletrônico faz a manutenção da temperatura dos ambientes, aumentando e reduzindo a potência conforme necessário, em conjunto com sensores mais precisos que monitoram a refrigeração.

Com isso, o ar-condicionado trabalha com mais estabilidade e atinge a temperatura desejada mais rápido do que um aparelho split com motor tradicional. E ainda deixa a condensadora (unidade externa) bem menos barulhenta, porque não há a vibração do liga-desliga.

As marcas divulgam que um ar-condicionado split novo consegue ser até 40% mais econômico do que um aparelho de janela mais antigo.

Já com um ar-condicionado Inverter ou Digital Inverter, a economia pode chegar a 40%, na comparação com um aparelho convencional novo. Em relação ao consumo de um equipamento mais antigo, essa economia pode ficar no patamar entre 60% e 70%.

Os aparelhos de ar-condicionado split Inverter costumam ter preço mais alto do que os equipamentos split com motor tradicional. Por isso, o consumidor precisa avaliar essa relação, incluindo os benefícios e a diluição do custo no longo prazo.

Mesmo trazendo conforto ao climatizar os ambientes de casa, muita gente ainda teme o impacto de um ar-condicionado na conta de energia. Mas existem formas de ter um equipamento sem aumentar muito os gastos. Leia mais aqui.

