Qual a potência ideal do aspirador de pó robô?

Por outro lado, alguns modelos utilizam diferentes soluções para melhorar a passagem do ar do bocal ao filtro, o que aumenta sua eficiência e performance, mesmo utilizando motores menos potentes do que a concorrência.

É o caso de alguns equipamentos de uma marca bastante conhecida, que anuncia robôs aspiradores com 10 vezes e até 40 vezes mais potência do que um modelo anterior. Isso não significa que a potência passou de 40W para 400W ou para 1.600W. São soluções de design e recursos extras que ajudam a melhorar seu desempenho na faxina.

No geral, os robôs aspiradores têm de 45 minutos a duas horas de autonomia, o que pode variar de acordo com o tipo de piso e o ambiente onde ele está trabalhando. Quanto mais obstáculos e maior utilização dos sensores, mais rapidamente a bateria vai acabar.

Para carregar a bateria, aspiradores mais baratos costumam ter carregador com fio, enquanto os mais modernos vêm com base de carregamento, para onde o robô volta quando a bateria acaba.

Além das escovinhas giratórias, que empurram as sujeiras para o bocal de sucção, na parte de baixo dos robôs, alguns modelos possuem escovas rotativas emborrachadas ou de plástico, que trabalham para capturar, soltar e desmanchar a sujeira, pelos, cabelos e outros detritos ali, próximo da entrada do ar. Segundo as marcas, isso aumenta muito a eficiência do equipamento.