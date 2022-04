Quando começa o PGL Major Antwerp 2022? Veja datas e times classificados

O PGL Major Antwerp 2022 será o primeiro mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) do ano. O evento acontece entre os dias 9 e 22 de maio na cidade de Antuérpia, na Bélgica, e terá o valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) como premiação total. Ao todo, 24 equipes conquistaram a classificação para o Major. Entre elas, estão as brasileiras FURIA Esports , Imperial Esports e MIBR , além da atual campeã Natus Vincere . Os jogos poderão ser acompanhados nos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube . A seguir, você confere mais detalhes sobre o mundial de CS:GO.

Veja mais detalhes sobre o PGL Major Antwerp 2022, o primeiro mundial de CS:GO de 2022

Formato de classificação

As equipes classificadas para o PGL Major Antwerp 2022 foram decididas com base em classificatórias fechadas realizadas para as equipes das Américas, da Europa e da região de Ásia-Pacífico. Essas classificatórias foram os RMR (Regional Major Ranking), que aconteceram presencialmente na cidade de Bucareste, Romênia. Para decidir as participantes de cada um dos RMRs, a PGL organizou classificatórias abertas, estas para qualquer equipe interessada participar, em cada uma dessas regiões.

Das 24 vagas, 16 ficaram para a Europa, seis para as Américas e duas para Ásia-Pacífico. Vale lembrar também que as vagas foram divididas em Legend, o que garante a equipe direto no Legends Stage, Challenger e Contender, que dão vaga para a fase de abertura. Foram oito classificados como Legends, sendo sete para as melhores equipes da Europa e uma para a campeã do RMR das Américas (nesse caso, a FURIA). As vagas Challenger foram ocupadas por seis equipes europeias e duas das Américas, enquanto as restantes ficaram com as vagas Contender, que possui o pior seed do torneio.

Times classificados

O Brasil terá três representantes no PGL Major Antwerp 2022: FURIA Esports, Imperial Esports e MIBR. A FURIA foi a campeã do RMR das Américas após vencer a MIBR na final por 2–0 e será a única equipe de fora da Europa no Legend Stage. MIBR e Imperial, segunda e terceira colocadas, respectivamente, ficaram com as duas únicas vagas Challenger do RMR, enquanto Complexity Gaming, Team Liquid e 9z Team chegam como Contenders.

Entre as 16 equipes classificadas da Europa, destacam-se a atual campeã Natus Vincere, a Players, lineup que foi adquirida pela Cloud9, e a Bad News Eagles, que chega levando a bandeira de Kosovo pela primeira vez na história dos Majors. Por fim, Ásia-Pacífico aparece com Renegades e IHC Esports, que também faz história como a primeira equipe da Mongólia a participar do mundial de CS:GO.

Destaques brasileiros

O RMR das Américas contou com nove representantes brasileiras entre as 16 participantes. Dessas nove, apenas FURIA Esports, MIBR e Imperial conseguiram avançar para o mundial. A Imperial conquistou a classificação com três vitórias e uma derrota. A vaga foi decidida após uma difícil série contra a Party Astronauts, da América do Norte, o que lhe rendeu a terceira colocação. A MIBR chegou na final do RMR e perdeu para a FURIA, mas a segunda colocação foi garantida, assim como a vaga Challenger na Antuérpia.

Por outro lado, a campeã FURIA fez uma campanha perfeita no RMR das Américas. O time não perdeu um único mapa sequer em toda a sua campanha e fez uma final dominante contra a MIBR, vencendo por um convincente 2–0 e garantindo a única vaga Legend do torneio. Dessa forma, a FURIA é a principal esperança de título não apenas para os brasileiros, mas também para as Américas.

