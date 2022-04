Rainbow Six: Mobile é anunciado pela Ubisoft e chega ainda em 2022

Rainbow Six: Mobile foi anunciado nesta terça-feira (5) pela Ubisoft como uma nova opção de jogo de tiro gratuito para Android e iPhone (iOS) baseado em Rainbow Six Siege. O game promete trazer a mesma jogabilidade estratégica de R6 Siege, mas em partidas mais rápidas e com controles adaptados. Rainbow Six: Mobile ainda não tem uma data de lançamento definida, mas chegará ainda em 2022. Usuários podem realizar o pré-registro com uma conta da Ubisoft no site oficial do game para terem uma chance de jogar a fase de testes do game antes do lançamento.