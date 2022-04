Razer anuncia soundbar gamer RGB com som 7.1; veja preço no Brasil

No quesito áudio, a soundbar é a primeira a oferecer a tecnologia THX Spatial Audio — já presente em alguns fones da marca —, que deixa a experiência de jogar e assistir a filmes mais imersiva. O recurso de som surround 7.1 promete que o áudio seja emitido de forma a envolver o usuário com agudos nítidos e graves profundos. A Leviathan V2 é equipada com dois drivers de áudio full-range de 4 polegadas, dois radiadores passivos de 5,3 polegadas e dois tweeters de 0,75 polegadas. Um subwoofer down-firing de 5,5 polegadas completa o kit de áudio.

O design da soundbar é simples e minimalista, o que deve possibilitar usar o aparelho em diversos setups sem dificuldade. A iluminação RGB ajuda a criar o cenário gamer e possibilita diversas combinações e efeitos dinâmicos de luz, que podem ser personalizados por meio do aplicativo da marca. A caixa de som possui alguns botões físicos que controlam as mídias em reprodução. Além disso, há uma conexão USB-C que permite o emparelhamento com o PC via cabo.