Realme lança celular inspirado no popular jogo Free Fire

O jogo Free Fire serviu de inspiração para uma versão especial do Realme 9 Pro Plus. O celular foi apresentado nesta semana na Europa pelo preço sugerido de 419 euros, o que dá cerca de R$ 2.200. Ele se destaca pela pintura e pelo grafismo em referência ao game de sucesso da Garena . A edição limitada também possui uma caixa temática e traz um mapa do jogo e cartela de adesivos.

Denominado Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition, o smartphone possui detalhes que remetem às armas e símbolos do jogo de tiro, que quase todo fã seria capaz de identificar. Dentre os destaques da ficha técnica do celular, aparecem o processador MediaTek Dimensity 920 5G e câmera de 50 MP.

2 de 4 Detalhes do Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition fazem referências às armas do jogo de tiro — Foto: Reprodução/Realme Detalhes do Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition fazem referências às armas do jogo de tiro — Foto: Reprodução/Realme

Por dentro, o celular segue com o mesmo hardware da versão original, lançada em fevereiro de 2022 e que chegou ao Brasil em 31 de março pelo preço sugerido de R$ 3.499. O Realme 9 Pro Plus possui tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, com 90 Hz de taxa de atualização, um carregador rápido de 60W e tem o sensor de imagem Sony IMX 766 como um dos seus principais destaques.

Para completar a ficha técnica, o aparelho vem com o nova CPU octa-core MediaTek Dimensity 920 5G, construído com 6 nm, que promete alcançar até 2,5 Ghz de velocidade de processamento. O dispositivo já vem com o Android 12 instalado, possui a interface Realme UI 3.0 e bateria de 4.500 mAh. No Brasil, o smartphone traz 8 GB de memória RAM como opção única.

3 de 4 Detalhe da câmera do Realme 9 Pro Plus de Free Fire — Foto: Divulgação/Realme Detalhe da câmera do Realme 9 Pro Plus de Free Fire — Foto: Divulgação/Realme

4 de 4 Kit do celular de Free Fire produzido pela Realme — Foto: Divulgação/Realme Kit do celular de Free Fire produzido pela Realme — Foto: Divulgação/Realme

O Free Fire é um dos games no estilo battle royale que popularizaram o gênero em muitos países e tem forte presença no Brasil. Concorrente direto do PUBG Mobile e do Fortnite, o game tem um cenário de esports muito bem estabelecido, com forte participação brasileira, e está disponível oficialmente no Android e no iOS, mas pode ser jogado no PC por meio de emuladores.

O novo smartphone tem poucas chances de desembarcar no Brasil. A Realme explicou ao TechTudo que opta por versões mais “genéricas” no país para atender a todos os públicos e não depender de um nicho de mercado.

Com informações de GizChina e Realme

No vídeo abaixo, confira 5 dicas de Free Fire para subir capa e jogar melhor