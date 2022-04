Relógios Polar Pacer e Pacer Pro chegam ao Brasil; saiba preços

A marca tem reforçado a atuação no segmento de acessórios esportivos com o intuito de auxiliar na melhora da saúde e da performance. Rivais de dispositivos inteligentes como o Galaxy Watch Active 2, o Garmin Forerunner ou mesmo o Apple Watch 7, os novos Polar têm compatibilidade com os sistemas Android e iOS (iPhone). Mas o destaque fica por conta da autonomia de bateria , que pode chegar aos sete dias de uso em modo econômico.

Polar Pacer (R$ 1.999)

Ainda que o foco dos dois relógios sejam os atletas, o modelo Polar Pacer não mira em corredores profissionais. Os diversos recursos embarcados no relógio fornecem ferramentas para personalizar o treino e acompanhar a saúde, com o monitoramento da frequência cardíaca, do sono, da recuperação ao longo da noite e até análise de quanto oxigênio o corpo do atleta pode absorver. O objetivo é informar o usuário sobre ritmo e intensidade apropriados para o treino.

Mas o Polar Pacer dá um passo a mais nas análises, e consegue demonstrar na forma de porcentagens o gasto calórico dos treinos, o que deve auxiliar bastante no controle de dietas para treinamento. O assistente de nutrição e hidratação, chamado de FuelWise, notifica o usuário através de lembretes de horários para nutrição durante o treino e há notificações até para a hidratação, a fim de que o atleta não fique sem energia ou desidratado durante as atividades.

Uma das tecnologias que permitem todas as análises feitas pelo smartwatch é a Precision Prime, que monitora a frequência cardíaca pelo pulso com uma combinação de sensores que consegue a leitura correta, sem interferência de movimentações inadequadas ou leituras imprecisas. A medição é realizada com a captação da luz que retorna após penetrar na pele.

Os dados captados pelo relógio também proporcionam testes de desempenho e análises detalhadas. De acordo com a empresa, é possível avaliar a carga de treino a fim de balancear exercícios e tempo de descanso para recuperação do corpo, em treinos personalizados e diários. Através dos algoritmos proprietários da marca, com ferramentas como o FitSpark, o relógio guia o usuário através de mais de 130 perfis esportivos com tipos diferentes de corrida.

Há espaço também para tarefas mais comuns, como controlar faixas e volume de músicas no celular, aferir a previsão do tempo e espelhar notificações do smartphone na tela do relógio. Há ainda total compatibilidade com aplicativos de corrida como o Strava.

Por dentro, o Polar Pacer conta com uma tela brilhante com proteção anti-impressões digitais e vidro Gorilla Glass, que protege contra riscos e choques. O consumo de energia é baixo, e vai de 35 horas com GPS e monitoramento cardíaco contínuo, até sete dias, em modo econômico. Há ainda resistência a temperaturas extremas, de -20° a 60°C, e à água, até 50 metros de profundidade. E para personalizar, é possível trocar a pulseira desde que o acessório escolhido tenha 20 milímetros de largura.

Polar Pacer Pro (R$ 2.999)

Entre os lançamentos de agora, o Polar Pacer Pro é o modelo mais poderoso. Projetado para atletas corredores, o relógio ainda possui similaridades com o Pacer tradicional, já que ambos possuem uma moldura de alumínio.

O Pacer Pro pesa apenas 41 gramas, sendo 23 da pulseira. E essas pulseiras são intercambiáveis com o uso do adaptador SHIFT, como no Polar Pacer, que permite a utilização de qualquer pulseira padrão de 20 milimetros com barras de mola, o padrão comum em relógios.

Ele possui todos os recursos presentes no Polar Pacer e algumas funções exclusivas que devem auxiliar atletas experientes a alcançar um treinamento mais adequado. O barômetro, por exemplo, permite que os atletas meçam automaticamente a potência da corrida pelo pulso, e consigam monitorar o esforço necessário para cada segmento. A ideia é garantir que os atletas sempre corram na intensidade correta e terminem o esforço com força e velocidade.

É possível receber treinos diretamente pela tela do relógio. Basta importar rotas por meio de plataformas como a Polar Flow ou aplicativos parceiros.

E para acompanhamento dos treinamentos, o Polar Pacer Pro gera parciais de frequência cardíaca, ritmo, distância e duração para cada trecho da atividade. A ferramenta Hill Splitter ainda utiliza o barômetro para registro de subidas e descidas durante a corrida, a fim de demonstrar em gráficos as angulações geológicas.

O design repete o padrão visto no modelo Pacer em todos os quesitos: proteção Gorilla Glass e resistência à temperaturas e à água, até 50 metros de profundidade. A Polar garante que a CPU dos dois relógios está mais rápida e que a experiência de interface do usuário está mais suave.

Preço e disponibilidade

