RimWorld: veja história, gameplay e requisitos do game de estratégia

O planeta é gerado de maneira procedural a cada partida e os sobreviventes podem ser aleatórios ou escolhidos pelo jogador. Cada tipo de personagem tem habilidades, características, ferimentos ou mesmo um passado que afetam como eles funcionam no jogo. Por conta desses detalhes, alguns podem se recusar a fazer certos trabalhos ou não estarem aptos para combate, dentre outras possibilidades. Novos sobreviventes podem ser recrutados durante as partidas e os já existentes podem desenvolver sentimentos, relacionamentos e até enlouquecer.

O jogo é extremamente complexo em seus elementos de administração e permite construir abrigos para sua colônia, caçar e domar animais, estabelecer comércio com caravanas, observar relacionamentos entre seus sobreviventes e várias outras funções. Mas para sobreviver e desfrutar de todas as possibilidades, será preciso também enfrentar riscos como o clima extremo, incêndios, animais selvagens, alienígenas perigosos, piratas e saqueadores.

Após a recusa, o game foi removido da loja digital Steam na Austrália, algo que nem sempre ocorre quando os jogos recebem uma recusa de classificação nos consoles. Títulos como Postal 2: Share the Pain e Mother Russia Bleeds tiveram suas classificações recusadas, mas permaneceram na loja, enquanto jogos como Hotline Miami 2: Wrong Number foram removidos. A produtora pediu por uma revisão da classificação do game e aguarda pela resposta do órgão no dia 20 de abril.