Roblox caiu? Usuários relatam erro 400 e problemas ao logar no jogo

O Roblox caiu nesta quinta-feira (14) devido a um erro na plataforma, impedindo jogadores e criadores de acessarem alguns dos serviços. Segundo usuários, o game aponta "erro 400" e "solicitação indevida" no momento de login, enquanto outros, que já estavam com Roblox aberto, descreveram falha na visualização de conteúdos como amigos e jogos disponíveis. Além disso, não foi possível acessar os jogos da plataforma enquanto durante a falha.

O status do jogo reconheceu o erro, mas não entrou em maiores detalhes, apontando a normalização do serviço cerca de uma hora após o início das reclamações. Por volta de 16h10 também houve uma queda no número de relatos sobre o erro no Downdetector, indicando o fim do problema.

1 de 1 Roblox está fora do ar nesta quinta-feira (14); entenda o erro — Foto: Reprodução/Prime Gaming Roblox está fora do ar nesta quinta-feira (14); entenda o erro — Foto: Reprodução/Prime Gaming

Até o momento, ainda não há informações oficiais do Roblox sobre o que teria causado o erro. Apesar disso, o server status do game reconhece o problema e indica que a equipe responsável já está trabalhando para reverter a situação.

Enquanto o problema não é resolvido, diversos usuários reclamam da situação no Twitter. Entre os casos relatados, estão pessoas impedidas de logar e outras que não conseguem ver informações da plataforma em geral. Pelas reclamações, o problema estaria relacionado ao próprio acesso ao jogo, mas também chegou a interromper partidas e deslogar usuários.

No Downdetector, site que reúne reclamações e avisos de que serviços estão fora do ar, o número de relatos subiu rapidamente de 351 às 15h44 para 448 às 16h05. A partir de 16h16, o volume caiu, e a plataforma já registra menos de 100 avisos.

O erro não afetou apenas usuários brasileiros. No Twitter, diversas pessoas relatam problemas para logar na plataforma. Em um dos casos, o jogador afirma que conseguiu jogar normalmente mesmo com as reclamações sobre a queda do serviço. Mas, ao sair do game, não foi mais possível voltar à plataforma.

Cerca de uma hora após os primeiros relatos de queda, o serviço parece ter voltado à normalidade para alguns usuários. A plataforma voltou a funcionar normalmente em determinados casos, permitindo até mesmo o acesso aos jogos. O status do Roblox confirmou que todas as funções da plataformas voltaram a operar corretamente.