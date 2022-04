Samsung aposenta de vez Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus; entenda o que muda

A Samsung aposentou de uma vez por todas os celulares Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus , lançados em 2018. Eles completaram recentemente quatro anos de mercado e não receberão mais as atualizações de segurança. Os dois smartphones Android saíram da lista de dispositivos elegíveis a updates, de acordo com o site oficial da empresa sul-coreana.

Atualmente a Samsung se compromete com quatro anos atualizações para os celulares. Deste modo, o fim do suporte está dentro do que foi divulgado pela marca. A empresa anunciou que alguns produtos mais novos, como os da linha Galaxy S22, podem receber ao menos cinco anos de updates.

O último update do Galaxy S9 e do S9 Plus ocorreu em março de 2022. Ambos rodam a One UI 2.5, versão do sistema da Samsung integrada ao Android 10, de 2018. Vale dizer que, além das habituais atualizações de segurança, os aparelhos também não vão receber novo software e nem correção de possíveis bugs.

De acordo com a atualização da lista de smartphones elegíveis para atualização, a Samsung já rebaixou também o Galaxy S10 para a lista de update trimestral em algumas regiões do globo, o que pode significar que o seu suporte talvez esteja chegando ao fim. A empresa não fez nenhum comentário oficial quanto a isso.

Depois de quatro anos de lançamento, o Samsung Galaxy S9 ainda pode ser encontrado no varejo online por cerca de R$ 2.000. Vale ressaltar que o preço sugerido no lançamento do aparelho no Brasil era de R$ 4.299.

Com informações de Android Authority e Samsung