Samsung domina venda de celular 5G no planeta; veja o ranking

A Samsung liderou o ranking dos celulares 5G mais vendidos do planeta, ao menos quando considerados os smartphones com sistema Android . O Galaxy A52S 5G foi o telefone mais comprado do mundo nesta categoria ao longo de fevereiro, de acordo com um relatório da consultoria Counterpoint Research. Em seguida aparecem o Galaxy S22 Ultra e o Galaxy S21 FE .

Com o resultado, a gigante sul-coreana se tornou líder no segmento geral de aparelhos com sistema do Google e acesso à internet móvel de quinta geração, capturando quase 24% das vendas globais. Os smartphones Android foram responsáveis por 67% do total de telefones 5G em fevereiro de 2022.

2 de 4 Samsung Galaxy A52S lidera o ranking — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A52S lidera o ranking — Foto: Divulgação/Samsung

Veja o top 10 de celulares Android com 5G

1. Galaxy A52S 5G

Ocupando o primeiro lugar, o Galaxy A52S 5G da Samsung chegou ao Brasil em 2021 por R$ 3.499. Ele já havia conquistado o primeiro lugar entre os mais vendidos em janeiro deste ano e era encontrado no top 10 nos últimos seis meses de 2021. Segundo a Counterpoint, a Europa foi o continente que teve a principal contribuição para o forte desempenho do modelo, que pode ser encontrado na Amazon por R$ 2.179.

3 de 4 Ranking mostra os 10 celulares mais vendidos do mundo em fevereiro — Foto: Divulgação/Counterpoint Research Ranking mostra os 10 celulares mais vendidos do mundo em fevereiro — Foto: Divulgação/Counterpoint Research

Com a medalha de prata, o Galaxy S22 Ultra chama atenção por entrar na lista dos mais vendidos no mês de seu lançamento, ocupando o segundo lugar. As vendas do modelo começaram melhor que seu antecessor Galaxy S21. O aparelho é responsável por dois terços das vendas da linha Galaxy S22 e teve seu lançamento no Brasil com preço sugerido de R$ 9.499.

Confira o vídeo abaixo sobre a chegada do S22 Ultra:

Galaxy S22: confira 7 fatos sobre o celular Samsung

4 de 4 Galaxy S21 FE — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Galaxy S21 FE — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Outro recém-chegado ao mercado nacional, o Galaxy S21 FE subiu para a terceira posição. Em janeiro, quando foi anunciado, o smartphone estava do décimo lugar do ranking. No mercado brasileiro, o aparelho intermediário pode ser encontrado por R$ 3.049 na Amazon.

Outros modelos Android na lista de mais vendidos

Além da Samsung, as chinesas OPPO, Vivo, Xiaomi e Honor marcaram presença no ranking. A participação das marcas foi impulsionada principalmente pelo mercado doméstico, já que celulares com 5G se tornaram uma oferta padrão no país oriental. O recurso aparece em dispositivos de todas as faixas de preço, desde os mais básicos até o segmento premium.

O Reno 7 5G da OPPO foi o quinto smartphone Android 5G mais vendido, sendo o principal smartphone Android na China durante o mesmo período. O Honor 60 e o Honor X30 ocuparam a sexta e nona posições, respectivamente. A sétima posição ficou com o Vivo S12 e o Redmi K40 da Xiaomi, no oitavo lugar. Nenhum dos aparelhos está oficialmente à venda no Brasil.

Com informações de Counterpoint Research