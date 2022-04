Samsung lança Galaxy A33 e A73 no Brasil com internet 5G; veja preços

O Galaxy A33 (R$ 2.699) e o Galaxy A73 (R$ 3.799) são as novas apostas da Samsung no campo dos celulares com internet 5G e ficha técnica intermediária. Os modelos apresentam configurações robustas e recursos de fotografia antes vistos em smartphones mais caros. Em conversa com o TechTudo , o gerente de produto Renato Citrini destaca o modo retrato, o modo noturno aprimorado e a remoção de elementos que poderiam “estragar” o clique perfeito.

Num lançamento realizado na última quarta-feira (19), a gigante sul-coreana explicou que são smartphones com telas de 6,4 e 6,7 polegadas, respectivamente, um sinal de que os clientes terão muito espaço para curtir conteúdo online.

Galaxy A33 5G (R$ 2.699): tela de 6,4 polegadas

2 de 4 Galaxy A53 da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A53 da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A33 tem tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz. O processador é o Exynos 1280, um octa-core de até 2,4 GHz. O aparelho traz 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, além do suporte a cartão microSD de 1 TB. A bateria de 5.000 mAh promete autonomia de até dois dias, a depender do uso.

O sistema fotográfico se divide da seguinte forma:

Câmera principal: 48 MP (f/1.8)

Ultra wide: 8 MP (f/2.2)

Profundidade: 2 MP (f/2.4)

Macro: 5 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 13 MP (f/2.2)

O Galaxy A33 é vendido no Brasil nas cores preta, branca, azul e rosê.

Galaxy A73 5G (R$ 3.799): câmera de 108 MP

3 de 4 Galaxy A73 da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Considerado o mais robusto entre os intermediários, o Galaxy A73 5G é também o maior em tamanho. O aparelho conta com um display Super AMOLED, Full HD de 6,7 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, que deve fazer bonito entre jogadores e usuários mais exigentes.

Marca presença o processador Snapdragon 778G 5G (até 2,4 GHz). O smartphone ainda conta com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento (com suporte a microSD de 1 TB).

Sua bateria tem 5.000 mAh, o mesmo tanto que no A33. Considerando-se a tela maior, o que resulta em mais gasto energético, é razoável dizer que quem busca muita autonomia de uso deveria optar pela versão menor.

As câmeras são divididas assim:

Câmera principal: 108 MP (f/1.8)

Ultra wide: 12 MP (f/2.2)

Profundidade: 5 MP (f/2.4)

Macro: 5 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 32 MP (f/2.2)

O Galaxy A73 está disponível nas cores branca, cinza e verde.

4 de 4 Galaxy A33 5G da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A33 5G da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Carregador, preço e disponibilidade

Todos os modelos trazem o sistema Android 12 trabalhando junto com a One UI 4.1, desenvolvida pela fabricante sul-coreana. Dentre as novidades do software está uma maior possibilidade de personalizar cores e ícones de aplicativos e controles mais eficientes de privacidade.

De acordo com a Samsung, os Galaxy A vêm com carregador de 15 Watts na caixa. Quem quiser uma recarga mais veloz pode optar por acessórios de 25 Watts, pois serão compatíveis com os novos smartphones. Itens assim custam por volta de R$ 180 em lojas online.

5G