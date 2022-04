Samsung libera Android 12 para Galaxy A52 brasileiro; veja novos recursos

A Samsung liberou o Android 12 para donos de Galaxy A52 (na versão com 4G) no Brasil. A atualização era esperada desde que a fabricante sul-coreana anunciou quais smartphones receberiam o novo sistema , ainda em 2021. O pacote inclui melhorias de estabilidade, recursos de personalização e novas proteções de privacidade.

Esta atualização traz a interface One UI 4.0, desenvolvida pela própria Samsung. Ela já estava disponível para donos do Galaxy A52 5G e Galaxy A52S 5G. Os elementos da linguagem gráfica Material You representam “a maior mudança de visual da história do Android”, de acordo com o Google. O usuário poderá personalizar ícones, emojis e cores que combinam com planos de fundo diferentes.

Android 12 trouxe novo visual ao sistema — Foto: Divulgação/Google

Correções de bugs na One UI 4.1

A atualização para a One UI 4 corrige cerca de 50 vulnerabilidades relacionadas à privacidade e segurança dos usuários e traz ainda recursos de telefones premium da Samsung, como o Galaxy S22, para o modelo intermediário.

Entre as funções que devem animar os donos do A52 4G está a paleta de cores exclusiva — que pode ser aplicada aos menus, botões, plano de fundo de apps —, o aparecimento de ícones no topo da tela informando quando um app utilizar ferramentas como microfone e câmera do celular e novos recursos para fotos mais nítidas.

Lançado em abril de 2021 por R$ 3.299, atualmente o Galaxy A52 é vendido na Amazon por R$ 1.959. O celular vem com tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ de 6,5 e taxa de atualização de 90 Hz.

A ficha técnica inclui processador Snapdragon 720G, um chip octa-core de 2,3 GHz da Qualcomm. O modelo comercializado no mercado nacional traz 6 GB de RAM e 128 GB armazenamento, com possibilidade de expansão através de uso de microSD de até 1 TB, bateria de 4.500 mAh compatível com recarga rápida de até 25 Watts e carregador incluso na caixa.

2 de 2 Galaxy A52 vem com bateria de 4.500 mAh compatível com recarga rápida de até 25 Watts de potência e carregador incluso na caixa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A52 vem com bateria de 4.500 mAh compatível com recarga rápida de até 25 Watts de potência e carregador incluso na caixa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Galaxy A52 deve receber mais updates

Segundo a política de atualização da Samsung, o Galaxy A52 é elegível para receber mais duas atualizações do sistema operacional Android e pacotes de segurança por um ano a mais.

Normalmente a fabricante envia uma notificação quando a nova versão de sistema está disponível. Os usuários também podem consultar manualmente entrando em Configurações → Atualização de software → Baixar e instalar.

Com informações de SamMobile e GSMArena