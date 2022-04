Sekiro e Red Dead Redemption estão mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam traz oportunidades para economizar em jogos para PC, incluindo a edição completa de Horizon Zero Dawn, Days Gone e Red Dead Redemption 2. O TechTudo listou, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

1 de 4 Sekiro: Shadows Die Twice adicionou elementos de stealth e um combate mais voltado para contra-ataques — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Sekiro: Shadows Die Twice adicionou elementos de stealth e um combate mais voltado para contra-ataques — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

PlayStation

Até o dia 27 de abril, centenas de jogos estão mais baratos na loja digital da Sony, desde exclusivos a sucessos de estúdios parceiros. Demon’s Souls é um dos destaques do PS5 que está à venda pela metade do preço, enquanto jogos da linha PlayStation Hits como The Last of Us e God of War 3 também estão ainda mais acessíveis.

2 de 4 Os golpes do Poder Venom são destaques do jogo Spider-Man: Miles Morales — Foto: Divulgação/Sony Os golpes do Poder Venom são destaques do jogo Spider-Man: Miles Morales — Foto: Divulgação/Sony

O catálogo da PlayStation Store traz ainda promoções como:

Xbox

Nesta semana, os assinantes do Xbox Live Gold têm acesso a descontos exclusivos em jogos como Assassin’s Creed Odyssey, Alex Kidd in Miracle World DX e Trek to Yomi, um dos lançamentos da Devolver Digital com temática samurai.

3 de 4 Assassin's Creed Odyssey refinou as mecânicas de RPG de ação dessa nova era da franquia — Foto: Divulgação/Ubisoft Assassin's Creed Odyssey refinou as mecânicas de RPG de ação dessa nova era da franquia — Foto: Divulgação/Ubisoft

Outros títulos disponíveis na promoção da Microsoft são:

A loja da Valve traz a franquia Metro com grandes descontos por tempo limitado, além de oportunidades em títulos como Hunt Showdown, Borderlands 3 e a franquia Surgeon Simulator. Aqueles que desejam conhecer a franquia Metro também podem pagar mais barato nesta semana.

4 de 4 Horizon: Zero Dawn traz um belo mundo aberto dominado por máquinas que remetem a animais — Foto: Divulgação/PlayStation Horizon: Zero Dawn traz um belo mundo aberto dominado por máquinas que remetem a animais — Foto: Divulgação/PlayStation

Confira, a seguir, as principais ofertas em jogos para PC: