Show do Coldplay em 2022: onde comprar ingressos para São Paulo e Rio

A venda de ingressos para o show do Coldplay começou nesta terça-feira (12), a partir das 10h, no site Eventim. Quem quiser assistir às apresentações que vão acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro precisa acessar o portal e aguardar em uma fila de espera. Além de se apresentar no Rock In Rio 2022, a banda inglesa vai tocar no Brasil em outras três datas com a turnê "Music Of The Spheres".