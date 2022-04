Smartwatch do Google vaza na web depois de ser esquecido em restaurante

Um projeto secreto do Google foi descoberto pela imprensa americana antes da hora: o Pixel Watch, primeiro smartwatch da companhia, aparentemente foi esquecido em um restaurante nos Estados Unidos.O dispositivo supostamente batizado de Pixel Watch foi encontrado por uma fonte do site Android Central, que revelou as imagens do produto nesta segunda-feira (25).

De acordo com o site de notícias, a fonte pediu o anonimato de seu nome e da localização do restaurante para preservar o emprego. Por outro lado, também afirmou que o relógio inteligente ficou “semanas” à espera do dono, que nunca apareceu para resgatá-lo.

Suposto Pixel Watch pode ter visual minimalista — Foto: Reprodução/Android Central

Ainda segundo o Android Central, a possibilidade mais acertada é que este deve ser um protótipo de testes da equipe interna. Se todos esses vazamentos forem verdadeiros, é provável que o Pixel Watch seja lançado ainda em 2022, junto com o Pixel 7, a aguardada próxima geração do smartphone do Google.

As imagens indicam uma aparência minimalista, com predominância do preto e com a tela cobrindo toda a superfície superior – conforme indicavam os vazamentos anteriores. A foto a seguir, por exemplo, compara este suposto modelo com o Apple Watch de 40 mm e o Galaxy Watch de 46 mm.

Google Pixel Watch no meio dos modelos da Apple e Samsung — Foto: Reprodução/Android Central

O suposto Pixel Watch conta com apenas um botão ao lado da coroa e uma pulseira na cor azul que lembra os modelos esportivos da Apple, o que pode sugerir que deverá ter mais cores disponíveis. De acordo com a fonte, a tela deve ter 1,5 polegada.

Foto indica que o smartwatch do Google terá apenas um botão além da coroa — Foto: Reprodução/Android Central

Ao tentar ligar, o aparelho mostrou apenas a marca do Google e não seguiu em frente, o que pode indicar a falta de um sistema operacional. Entretanto, o Android Central lembra que o modelo deve vir com o Wear OS 3, que está sendo desenvolvido em parceria com a Samsung.

O famoso "G" do Google surge assim que o relógio é ligado — Foto: Reprodução/Android Central

A imprensa dos Estados Unidos questiona se o smartwatch foi realmente esquecido no restaurante ou se foi deixado de propósito para criar um burburinho entre os fãs da marca, uma vez que o dono nunca retornou para buscá-lo.