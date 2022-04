Sonic chega oficialmente ao Roblox com jogo e skins; veja como baixar

Sonic the Hedgehog , mascote da SEGA , ganhou um jogo oficial na plataforma Roblox chamado Sonic Speed Simulator, desenvolvido pela Gamefam Studios. No game, usuários poderão controlar Sonic e Tails enquanto correm por uma grande variedade de fases e desbloqueiam skins e outros itens relacionados. A produtora promete ainda um cosmético exclusivo para a comunidade se o jogo atingir 10 mil likes. Sonic Speed Simulator está atualmente em fases de testes por 50 Robux, mas a Gamegam promete lançar o jogo gratuitamente nos próximos dias.

1 de 2 Sonic Speed Simulator traz o mascote da Sega em um jogo oficial para Roblox pela Gamefam Studios — Foto: Reprodução/Gamefam Studios Sonic Speed Simulator traz o mascote da Sega em um jogo oficial para Roblox pela Gamefam Studios — Foto: Reprodução/Gamefam Studios

👉 Quais os melhores jogos de Sonic para videogame? Opine no Fórum do TechTudo

O jogo em si traz Sonic em diversos mundos (inlcuindo Emerald Hills) e mais fases a serem desbloqueadas com temas como deserto e neve. A jogabilidade permite correr livremente por esses mundos enquanto o jogador coleta anéis e cristais, que podem ser usados para adquirir melhorias de status e mais. Entre os itens disponíveis estão pets como Chaos e skins para personalizar seu ouriço. É possível também disputar corridas com outros jogadores em modo multiplayer. A produtora Gamefam Studios promete ainda que o game terá atualizações semanais.

A desenvolvedora já trabalhou em projetos com empresas como Sony, Mattel e Ubisoft, conhecida por criar jogos especificamente para o Roblox. Segundo a empresa, vários desenvolvedores de Sonic da comunidade Roblox trabalharam no game. Esta é a primeira vez que um personagem do universo de jogos AAA chega à plataforma.

Como jogar Sonic Speed Simulator

Assim como outras experiências no Roblox é preciso ter uma conta no serviço (que pode ser criada gratuitamente) e instalar o cliente de Roblox em sua plataforma de escolha. O game está disponível para PC, smartphones Android e iPhone (iOS) e nos consoles Xbox One e Xbox Series X/S.

2 de 2 Durante o período de testes, Sonic Speed Simulator é uma experiência paga no Roblox, mas se tornará gratuita em breve — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Durante o período de testes, Sonic Speed Simulator é uma experiência paga no Roblox, mas se tornará gratuita em breve — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Uma vez logado o jogador pode acessar a página do game através do link (https://www.roblox.com/games/9049840490/TESTING-Sonic-Speed-Simulator) e clicar no símbolo de 50 Robux para comprá-lo. Quando o game se tornar gratuito, o botão de compra será substituído apenas por um botão com um triângulo, símbolo de "Play", que pode ser pressionado para jogar.