Soundbar LG SP9A: veja preço e ficha técnica antes de comprar

A soundbar SP9A da LG , lançada no Brasil em abril de 2021, pode ser uma boa opção para quem preza por um som sofisticado, independente do preço. Com experiência imersiva e controle por assistentes inteligentes como Alexa , AirPlay e Google Assistente , o modelo proporciona 5.1.2 canais, subwoofer sem fio e conexões Wi-Fi e Bluetooth. Ela é encontrada no site oficial da marca por R$ 3.999.

O aparelho traz processador Alpha 9 de quarta geração e oferece Dolby Atmos, que pode ser utilizado em serviços de streaming como Amazon, Tidal e Spotify. Também tem identificação de vozes, ideal para assistir a filmes ou jogar videogame. Segundo o site oficial da marca, a soundbar é feita a partir de materiais reciclados.

2 de 8 — Foto: Divulgação/LG — Foto: Divulgação/LG

Ficha técnica

Lançamento no Brasil : abril de 2021

: abril de 2021 Preço: R$ 3.999

R$ 3.999 Dimensões: Barra 122 x 5,7 x 14,5 cm e Subwoofer 22,1 x 31,2 x 39 cm

Barra 122 x 5,7 x 14,5 cm e Subwoofer 22,1 x 31,2 x 39 cm Cor: Preto

Preto Peso: Barra 6,4 Kg e Subwoofer 7,8 Kg

Barra 6,4 Kg e Subwoofer 7,8 Kg Resposta em frequência: 96 Hz a 192 kHz

96 Hz a 192 kHz Versão do Bluetooth: 5.0

5.0 Conectividade: USB, Bluetooth 5.0, Óptico, Wi-Fi e HDMI

USB, Bluetooth 5.0, Óptico, Wi-Fi e HDMI Relação sinal/ruído: maior ou igual a 144 dB (24 bits)

maior ou igual a 144 dB (24 bits) Potência de Som: Total 520 W RMS, sendo: frontal 2x 40 W, central 40 W, surround 2x 40 W e Subwoofer 220 W

Total 520 W RMS, sendo: frontal 2x 40 W, central 40 W, surround 2x 40 W e Subwoofer 220 W Extras: Dolby Atmos, DTS X, assistentes virtuais, Al Sound Pro e tecnologia Meridian

Design

3 de 8 Soundbar SP9A vem com a barra horizontal e o sufwoofer — Foto: Divulgação/LG Soundbar SP9A vem com a barra horizontal e o sufwoofer — Foto: Divulgação/LG

A SP9A traz o design tradicional de soundbars, com a ideia de produzir um efeito clean e sofisticado para o ambiente. Oferecido na cor preta, o dispositivo conta com uma barra fina e comprida, ideal para posicionar próxima a TVs, e um subwoofer sem fio que permite o alcance de uma maior potência em graves.

Ao longo da barra, são dispostos sete alto-falantes, além de duas entradas para HDMI, saída óptica e USB-A na parte de trás. No subwoofer, são acoplados uma grande saída de áudio na parte da frente e um único cabo na parte posterior. Segundo as especificações oficiais, a soundbar vem com controle remoto e também com suporte, caso o usuário deseje fixar o equipamento na parede.

Potência e som

4 de 8 Soundbar da LG promete experiência imersiva de cinema — Foto: Divulgação/LG Soundbar da LG promete experiência imersiva de cinema — Foto: Divulgação/LG

O modelo promete áudio de alta resuloção com profundidade de até 24 bits e frequência de 192 kHz. Isso significa que a reprodução do som deve ser limpa, com boa emissão dos tons graves e agudos. Além disso, usa tecnologia Meridian, dispõe de 5.1.2 canais Dolby Atmos e DTS:X, gerando tridimensionalidade sonora e experiência surround, ou seja, aquela sensação realista de imersão.

Outro destaque é a alta potência do aparelho, que pode chegar a 520 Watts. No caso da barra, há cinco canais sonoros de 40 Watts cada e dois canais surround de 50 Watts cada um. Já o subwoofer carrega a potência de 220 Watts, sendo responsável pela execução dos tons graves, de baixa frequência.

Como as demais soundbars da marca, a SP9A tem a opção AI Sound Pro, função que adapta o som ao conteúdo. Ou seja, se o usuário estiver assistindo a um filme, a configuração consegue captar o tipo de conteúdo por meio de um sistema inteligente e adaptar o áudio para o gênero "cinema", e assim sucessivamente com jogos, esportes e música.

Além disso, apresenta compatibilidade com conteúdo 4K, incluindo HDR e Dolby Vision, com a promessa de alto desempenho e perda mínima de qualidade de som.

Recursos de áudio

5 de 8 Soundbar SP9A permite integração a assistentes inteligentes — Foto: Divulgação/LG Soundbar SP9A permite integração a assistentes inteligentes — Foto: Divulgação/LG

Entre os recursos disponibilizados na SP9A, um grande atrativo é a possibilidade de conexão com assistentes inteligentes como a Amazon Alexa, Google Assistente, Apple AirPlay e LG ThinQ, permitindo que a soundbar possa ser usada em aparelhos como smartphones e notebooks.

Outro recurso interessante é o AI Room Calibration, responsável por determinar a melhor configuração para o ambiente onde está a soundbar. Segundo a fabricante, em 15 segundos, as distorções de som serão corrigidas.

Quem é usuário de televisões da LG pode desfrutar de outra característica: o som compartilhado. Essa função basicamente permite à soundbar usar também o processamento da televisão e do AI Sound Pro, de modo que o som fique mais consistente e claro.

Preço e custo-benefício

6 de 8 Também é possivel controlar a SP9A pelo controle remoto — Foto: Divulgação/LG Também é possivel controlar a SP9A pelo controle remoto — Foto: Divulgação/LG

A soundbar SP9A tem funções muito atrativas e tecnológicas, mas deixa a desejar quando o assunto é economia, já que seu preço é bem salgado. No site oficial da LG, o preço do produto é de R$ 3.999 e possui garantia de um ano.

Para saber se vale a pena investir na soundbar, é preciso colocar na balança suas necessidades e possibilidades. Se o procurado é a alta qualidade e diversos recursos inteligentes, o modelo pode ser uma boa escolha. Mas se o ideal é apenas a melhoria da qualidade do som, outras opções menos sofisticadas podem ser mais adequadas e baratas.

Concorrentes

HW-Q800A

7 de 8 HW-Q800A vem com Alexa integrada — Foto: Divulgação/Samsung HW-Q800A vem com Alexa integrada — Foto: Divulgação/Samsung

A Soundbar HW-Q800A, da Samsung, possui tecnologia Dolby Atmos e DTS:X, comando de voz e assistente social com a Alexa integrada. Além disso, apresenta a tecnologia Acoustic Beam que, por meio de 28 pequenas aberturas acústicas, emite som de maneira independente. Além disso, vem com equalização automática e com o modo Game Pro, que é ativado automaticamente quando o console é acionado. Pode ser encontrada por R$ 2.299 na Amazon.

YAS-109

8 de 8 YAS-109 não vem com subwoofer — Foto: Divulgação/Yamaha YAS-109 não vem com subwoofer — Foto: Divulgação/Yamaha

A soundbar YAS-109, da Yamaha, tem potência máxima de 120 Watts e, assim como o modelo acima, também vem com a Alexa embutida. Possui tecnologia DTS Virtual:X, que permite som surround 3D imersivo, conexão por HDMI ou cabo óptico e possibilidade de conexão Bluetooth ou Wi-Fi com outros aparelhos como smartphones e notebooks. Diferente dos outros modelos, não possui subwoofer. Na Amazon, pode ser encontrada por R$ 2.499.

Com informações de LG, Samsung e Yamaha