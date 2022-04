Starlink fecha primeiro contrato para banda larga via satélite em avião

A provedora de internet Starlink, do bilionário – e agora novo dono do Twitter – Elon Musk, assinou o primeiro acordo com uma grande companhia aérea para oferecer acesso gratuito à banda larga aos passageiros. Com base no Havaí, a Hawaiian Airlines deve oferecer o serviço nas rotas domésticas nos Estados Unidos e nos principais voos para destinos na Oceania e na Ásia. Toda essa potência de internet via satélite tende a ser rápido o suficiente para elevar a experiência de conectividade com as mídia e jogos online durante os voos.