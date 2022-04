Steam caiu? Usuários relatam instabilidade em status da plataforma

Ao tentar acessar o programa às 19h40, a equipe do TechTudo também não teve sucesso. Por volta das 20h10 o serviço já estava funcionando em nossos testes. A Steam ainda não se pronunciou sobre o que causou a instabilidade.

Steam apresenta instabilidades nesta terça-feira; usuários do mundo todo relatam que plataforma caiu — Foto: Divulgação/Steam

