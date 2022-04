Street Fighter no Fortnite: Blanka e Sakura ganham skins e campeonato

Blanka e Sakura, personagens do Street Fighter , chegarão ao Fortnite na próxima quinta-feira (28) como parte das comemorações do 35° aniversário da franquia da Capcom . Ambos receberão um traje com um estilo alternativo, picaretas, acessórios para as costas, gestos e asas-deltas. Além disso, a Epic Games organizará dois campeonatos do Blanka e da Sakura, sendo que um será realizado apenas para os usuários de Android e o outro para as demais plataformas. Os melhores colocados no campeonato receberão uma tela especial de carregamento dos dois lutadores.

Representante do Brasil em Street Fighter, Blanka contará com o Traje Blanka, seu visual normal no jogo de luta, e o estilo alternativo com Paletó, que é inspirado em Boman Delgado, do jogo Rival Schools, também da Capcom. A skin do Blanka vem com o Acessório para as Costas Blanka-Chan, que fica mais eletrificado a cada abate conquistado. Por fim, também estará disponível a Picareta Espetinho Energizante para a compra.

A lutadora japonesa terá o Traje Sakura, sua roupa original no Street Fighter, e o estilo alternativo Educação Física, que é baseado em uma skin que ficou disponível em sua aparição no Street Fighter IV. Ela também chega com o Gesto Dancinha da Vitória da Sakura, Acessório para as Costas Máquina Hanakaze, Picareta Troféu do Torneio e Asa-delta Kayari Buta.

Os dois Campeonatos Blanka e Sakura também aparecem como novidade no Fortnite. A primeira versão do torneio acontece já nesta quarta-feira (27) e será um campeonato de construção zero para duplas que jogam no Android. A segunda versão é voltada para o Battle Royale com construções, também para duplas e acontece na quinta-feira (28). Dessa vez, todas os jogadores de todas as plataformas poderão participar e disputar pela Tela de Carregamento Fase Bônus.

Ambos os torneios terão as mesmas regras. Todas as duplas terão três horas ou dez partidas para acumularem o máximo de pontuação que conseguirem para atingir as melhores colocações. É importante lembrar que é necessário ter a Autenticação em Dois Fatores (ADF) ativada e que sua conta deve ter nível 50 ou superior para participar. O horário do torneio de cada região pode ser visto na aba "Competir" no próprio Fortnite.