The Freestyle: projetor portátil da Samsung tem preço revelado no Brasil

A Samsung revelou, nesta quarta-feira (13), o preço no Brasil do projetor portátil The Freestyle : R$ 6.999. O aparelho, que foi anunciado na CES 2022 com resolução Full HD e tela que varia entre 30 e 100 polegadas, desembarca por aqui no mês de maio. Usuários que comprarem o produto na pré-venda receberão de brinde o case original para transporte e a torre de som MX-T55, que tem 500 Watts RMS de potência sonora.

O principal diferencial do Freestyle é sua calibração automática. Com peso de 830 g e rotação de 180 graus, o projetor pode ser facilmente transportado e apontado para uma nova parede ou teto. Em cerca de três segundos, o aparelho faz os ajustes automáticos de foco e formato do trapézio, tornando a usabilidade mais simples. Com o aplicativo Smart Things, é possível ainda ajustar o Freestyle para exibir cores fiéis em uma parede que não seja branca — o resultado é bastante satisfatório.

The Freestyle: veja todos os detalhes do projetor portátil da Samsung!

As demonstrações da Samsung não foram em ambientes totalmente escuros. Como se trata de um projetor, no entanto, locais de iluminação extrema não são ideais para seu uso. A projeção na luz comum de uma casa ou de um apartamento permite visualização com contraste razoável. A lâmpada tem 550 lúmens, ou 250 ANSI lúmens, na medida padrão para aparelhos do tipo.

O Freestyle roda o sistema Tizen, o mesmo das smart TVs da fabricante. Com isso, é possível acessar apps de streaming, como Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video e mais. Um controle remoto acompanha o projetor. Ele é menor que o acessório que é enviado com as TVs da fabricante, mas possui layout similar e botões direcionados aos serviços de streaming.

2 de 5 The Freestyle tem controle remoto com botões para serviços de streaming — Foto: Rubens Achilles/TechTudo The Freestyle tem controle remoto com botões para serviços de streaming — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O aparelho permite ainda espelhar conteúdo de um celular com Android ou iPhone (iOS), ou de uma TV da marca que esteja na mesma rede Wi-Fi. Há suporte às assistentes virtuais Bixby, da própria Samsung, e Amazon Alexa.

O sistema de som tem 5 Watts RMS, algo que parece pouco, mas soa de forma satisfatória dependendo do ambiente. Isso se dá, segundo a fabricante, ao espaço disponível para o alto-falante, maior que o de uma TV, por exemplo.

3 de 5 The Freestyle e torre de som MX-T55, enviada como brinde na pré-venda — Foto: Rubens Achilles/TechTudo The Freestyle e torre de som MX-T55, enviada como brinde na pré-venda — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O aparelho traz um radiador passivo duplo que que promete graves sem distorção. Na experiência que o TechTudo teve, as frequências baixas não estiveram tão presentes, mas é possível conectar um dispositivo Bluetooth externo para reproduzir sons de maior fidelidade, como a própria torre de som enviada junto ao projetor na pré-venda.

Para os gamers, o Freestyle possui o Modo Jogo para imagens de latência mais baixa que o normal, em algo equivalente à linha de TVs de entrada Crystal UHD, mas que não chega ao alcançado em uma QLED da marca. A frequência máxima da imagem é de 60 Hz.

4 de 5 The Freestyle pode ser usado como luminária — Foto: Rubens Achilles/TechTudo The Freestyle pode ser usado como luminária — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como possibilidades extras de uso, há o Modo Ambiente, tradicional das TVs da marca, que permite simular uma janela ou obra de arte diretamente na parede. Além disso, o Freestyle pode ser usado como uma luminária, ao encaixar a tampa translúcida da lente.

Para situações em que não há uma tomada por perto, é possível conectar o Freestyle a um power bank. A Samsung recomenda um modelo de 20.000 mAh para cerca de três horas de uso. O carregador portátil também deve ter 5 V e 20 A como especificações. Para o segundo semestre, a fabricante sul-coreana deve lançar uma bateria externa para o projetor, além de capinhas coloridas para enfeitar o aparelho durante o uso.

5 de 5 The Freestyle com bateria externa — Foto: Rubens Achilles/TechTudo The Freestyle com bateria externa — Foto: Rubens Achilles/TechTudo