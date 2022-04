The Last of Us 2 e Halo estão mais baratos nesta semana

Por fim, os jogadores do Steam podem economizar até 60% em Halo: The Master Chief Collection, que traz seis jogos remasterizados da icônica franquia da Microsoft. Sea of Thieves e Control: Ultimate Edition também estão com desconto na plataforma. O TechTudo traz, a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

1 de 4 The Last of Us Part 2 é sequência premiada da série de sucesso da Naughty Dog — Foto: Divulgação/Sony The Last of Us Part 2 é sequência premiada da série de sucesso da Naughty Dog — Foto: Divulgação/Sony

PlayStation

Entre os destaques da loja da Sony estão coleções de franquias muito queridas pelos jogadores, entre elas: Batman: Arkham Collection e o Pacote Completo com Resident Evil 7 e Resident Evil Village, o mais recente lançamento da franquia da Capcom. A mais nova expansão de Assassin’s Creed Valhalla, Dawn of Ragnarök, também está mais barata por tempo limitado.

2 de 4 Legendado em português do Brasil, Kena: Bridge of Spirits traz história emocionante — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Legendado em português do Brasil, Kena: Bridge of Spirits traz história emocionante — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Entre os destaques da PlayStation Store desta semana também estão:

Xbox

Vários jogos estão em oferta na loja digital do Xbox também para aproveitar a temporada de Páscoa. Alguns títulos do Microsoft Game Studios, que estão no Game Pass, também podem ser encontrados mais baratos. Entre os destaques estão Mortal Kombat 11 Ultimate, Resident Evil 2 Remake e Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

3 de 4 Resident Evil 2 Remake reimagina o clássico de terror com maestria e fez grande sucesso no lançamento — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 2 Remake reimagina o clássico de terror com maestria e fez grande sucesso no lançamento — Foto: Divulgação/Capcom

Também vale destacar os seguintes jogos em oferta no catálogo:

Esta semana traz vários jogos publicados pela Microsoft e pela Sony mais baratos no catálogo do Steam. Além dos já citados, também é possível economizar em State of Decay 2, Days Gone e Hellblade: Senua’s Sacrifice. Os jogadores também podem aproveitar oportunidades como Destiny 2: Legacy Collection e No Man’s Sky.

4 de 4 Hellblade: Senua's Sacrifice é uma das produções independentes mais renomadas da atualidade — Foto: Divulgação/Ninja Theory Hellblade: Senua's Sacrifice é uma das produções independentes mais renomadas da atualidade — Foto: Divulgação/Ninja Theory

Vale citar, ainda, os seguintes jogos para PC em oferta no Steam: