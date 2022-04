Toots Thielemans, o 'rei da gaita', ganha Doodle do Google

O músico belga Tooths Thielemans, considerado o “rei da gaita”, é homenageado com um Doodle do Google nesta sexta-feira (29). A ilustração exibida na página inicial do buscador celebra o que seria o 100º aniversário do artista, que foi um expoente do jazz mundial e responsável por popularizar a gaita cromática. Ele se apresentou ao lado de artistas como Frank Sinatra e Stevie Wonder, e chegou a gravar um disco com Elis Regina. Tooths Thielemans morreu em 2016, aos 94 anos.