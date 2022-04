TP-Link Deco X60: roteador mesh promete internet na casa inteira

O roteador da marca chinesa chega ao Brasil dois anos após o lançamento no mercado internacional. Os aparelhos já podem ser encontrados no varejo nacional por um preço "salgado": o kit com duas unidades pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 1.912, na Amazon. Já o sistema com três unidades é visto a partir de R$ 2.929 e proporciona cobertura de até 650 m².

2 de 3 Deco X60 apresenta uma versão com três roteadores que cobrem uma área de 650 m² — Foto: Divulgação/TP-Link Deco X60 apresenta uma versão com três roteadores que cobrem uma área de 650 m² — Foto: Divulgação/TP-Link

O objetivo do dispositivo mesh é criar uma rede unificada em toda a casa e proporcionar cobertura aprimorada. Com isso, o usuário não precisa se preocupar com as baixas do sinal da internet ao se deslocar pelos cômodos. O Deco X60 também apresenta as tecnologias Beamforming, que identifica em qual ambiente há dispositivos conectados e concentra o fornecimento de sinal, e BSS Coloring, responsável por identificar e ignorar as redes vizinhas, o que pode garantir menos lentidão e interferências durante o uso.

O aparelho apresenta o Wi-Fi 6, que permite a codificação de mais dados de uma vez, isso por conta do sistema de modulação 1024-QAM. Com isso, o Deco X60 pode oferecer alto desempenho para executar diversas tarefas ao mesmo tempo, entregando velocidades de 574 Mb/s na banda de 2.4 GHz e 2.402 Mb/s em 5 GHz. Para o uso intensivo, o roteador ainda é capaz de aumentar as velocidades até 3 Gb/s.

3 de 3 Dispositivo Deco X60 promete conexão mais rápida com os aparelhos — Foto: Divulgação/TP-Link Dispositivo Deco X60 promete conexão mais rápida com os aparelhos — Foto: Divulgação/TP-Link

Já no quesito segurança da rede, o roteador conta com com criptografia WPA3 avançada e a tecnologia TP-Link HomeShield, que possui recursos personalizados, como antivírus, controle dos pais e qualidade de serviço. Tais funções, segundo a fabricante, protegem os dados dos usuários e os dispositivos inteligentes em casa contra invasores. O sistema de segurança do Deco X60 também é atualizado automaticamente para manter a rede protegida contra as ameaças.