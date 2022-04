Tudo sobre Galaxy Z Flip 3: ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy Z Flip 3 é um celular dobrável da Samsung lançado em setembro de 2021 . Com ficha técnica recheada, o smartphone traz processador Snapdragon 888, memória RAM de 8 GB e suporte à rede 5G. Além do display principal de 6,7 polegadas, há também uma tela de 1,9 polegada no dispositivo, que fica em destaque quando ele está fechado. Confira a seguir todos os detalhes do aparelho.

Lançado no Brasil por R$ 6.999, o Galaxy Z Flip já pode ser encontrado por R$ 5.550 na Amazon - desconto de R$ 1.450. O modelo está à venda em quatro opções de cores no país: creme, verde, violeta e preto.

No vídeo abaixo, confira o lançamento de celulares Samsung dobráveis e resistentes à água

Ficha técnica do Galaxy Z Flip 3

Tamanho das telas: externa 1,9 polegada e principal de 6,7 polegadas

Resolução das telas: externa (300 x 112 pixels); principal Full HD+ (2640 x 1080 pixels)

Painel da tela externa: Super AMOLED

Painel da tela principal: Dynamic AMOLED

Câmera traseira: Principal de 12 MP e ultra wide de 12 MP

Câmera frontal: 10 MP

Sistema: Android 12

Processador: Qualcomm Snapdragon 888 5G (octa-core de até 2,84GHz)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 3.330 mAh

Telefonia: Nano SIM, eSIM

Peso: 183 gramas

Dimensões: desdobrado –166 x 72,2 x 6,9 mm; dobrado – 86,4 x 72,2 x 16 mm

Cores: creme verde, violeta e preto

Anúncio e lançamento: agosto/setembro de 2021

Preço de lançamento: a partir de R$ 6.999

Preço atual: a partir de R$ 5.550

Tela e design do celular Samsung

Por conta do formato dobrável, o Galaxy Z Flip 3 possui duas telas. O display externo conta com painel Super AMOLED de 1,9 polegada, feito para que o usuário aplique alguns comandos mais simples e consiga visualizar as notificações do aparelho.

Ao desdobrar o celular temos o display principal em resolução Full HD+ de 6,7 polegadas em Dynamic AMOLED Dinâmico 2X, com taxa de atualização de 120 Hz, que garante maior fluidez, principalmente, em jogos e reproduções de vídeo.

O design do dobrável da Samsung chama a atenção pela elegância, mesmo com as bordas mais grossas. É válido destacar que o aparelho funciona também ao ser dobrado parcialmente e é possível exibir um vídeo na parte superior, enquanto outros controles são mostrados na parte inferior. Para iniciar o aparelho, o leitor de impressão digital encontra-se na lateral do dispositivo.

O telefone quando está fechado é portátil para quem busca economizar espaço na bolsa ou na mochila, por exemplo. Porém, quem carrega o celular no bolso pode ter dificuldade de se adaptar ao Galaxy Z Flip 3, uma vez que, fechado, ele possui 16 mm de espessura, quase 10 mm a mais do que quando ele está fechado.

São quatro opções de cores no país: creme, verde, violeta e preto.

Câmeras do Galaxy Z Flip 3

O sistema fotográfico do Galaxy Z Flip 3 traz recursos para que o usuário use as câmeras com o smartphone dobrado, semidobrado ou aberto. São três câmeras no total, distribuídas da seguinte forma:

Câmera principal: 12 MP (f/1.8)

Ultra wide: 12 MP (f/2.2)

Câmera frontal: 10 MP (f/2.4)

As câmeras traseiras são dispostas na vertical e contam com recursos de captura como Modo Flex, para fotos tiradas com as mãos livres. Quando o smartphone está fechado o usuário pode usar o Quick Shot, apertando o botão de volume na lateral do aparelho, que mostrará uma pré-visualização da imagem na tela externa. Já as gravações de vídeo são em 4K.

Desempenho e processador

O Galaxy Z Flip 3 está disponível com o processador Qualcomm Snapdragon 888 5G de oito núcleos, que atinge velocidade máxima de até 2,84 GHz e mínima de 1,8 GHz. O chip é considerado de alto desempenho e o smartphone ainda trabalha com placa de vídeo (GPU) Adreno 660 em conjunto com 8 GB de memória RAM.

O telefone conta com armazenamento de 128 GB ou 256 GB. O Z Flip 3 não possui slot para cartão de memória microSD, impossibilitando a expansão do espaço para armazenar dados. O Flip é compatível com a rede 5G, que começa a ser implementada no Brasil neste ano de 2022.

Bateria do Flip

A bateria não é tão potente como as apresentadas em celulares de diversas categorias, inclusive os intermediários, talvez por conta do tamanho diminuto que o aparelho atinge quando está dobrado. Com 3.300 mAh, o Flip poderá ser levado ao carregador algumas vezes, dependendo da intensidade de manuseio do usuário. Na hora de recuperar a energia, o celular é compatível com carregamento rápido de 15W, carregamento sem fio de 10W e sem fio reverso de 4,5W.

Assim como outros celulares da sul-coreana, o Galaxy Z Flip 3 não vem com o carregador na caixa. Os consumidores que adquirem celulares da linha Galaxy podem solicitar o item de graça num site especial. O resgate poderá ser solicitado em até 30 dias a partir da emissão da nota fiscal e a entrega será feita no endereço do consumidor.

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy Z Flip 3 vem com sensor de impressão digital na lateral para desbloqueio rápido. Além disso, o dispositivo é compatível também com Samsung Pay, realizando pagamento por aproximação com a tecnologia NFC. Nos recursos de conectividade, além da compatibilidade com a rede 5G, o telefone conta também com Wi-Fi 5 (802.11 ac) e Bluetooth 5.1. O áudio é Surround, com tecnologia Dolby Atmos.

Por fim, o Galaxy Z Flip 3 é equipado com a certificação de resistência à água IPX81, que permite a submersão do telefone em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos.

Preço do Galaxy Z Flip 3

Lançado no Brasil em setembro do ano passado, o Galaxy Z Flip 3, chegou às prateleiras custando a partir de R$ 6.999. Atualmente, o celular dobrável pode ser encontrado na Amazon por R$ 5.550.

