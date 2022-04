Tudo sobre o iPhone SE 2022: ficha técnica, preço e lançamento

Com o objetivo de compor uma linha mais "acessível" da Apple, o iPhone SE 2022 foi anunciado globalmente em março e as vendas domésticas se iniciam nesta sexta (08). O novo iPhone está disponível em três opções de cor: preto, branco e vermelho.

iPhone SE 2022 em três cores: vermelho, branco e preto

Ficha técnica do iPhone SE 2022

Tamanho da tela: 4,7 polegadas

Resolução da tela: 1334 x 750 pixels

Painel da tela: LCD

Câmera principal: 12 MP

Câmera frontal: 7 MP

Sistema: iOS 15

Processador: A15 Bionic

Memória RAM: 3 GB

Armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 2.018 mAh

Telefonia: eSIM e nanoSIM

Peso: 144 g

Dimensões: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Cores: preto, branco e vermelho

Anúncio e lançamento: março de 2022 / abril de 2022

Preço de lançamento: R$ 4.199

Tela e design

O iPhone SE 2022 usa o mesmo padrão de design do iPhone 8, modelo que, inclusive, já saiu de linha das produções da Apple. Desta forma, é possível dizer que, em termos de estrutura, não há muita distinção entre o aparelho recém-lançado e o antecessor, que também repetiu a receita do telefone de 2017. São 4,7 polegadas e resolução de 1334 x 750 pixels.

Telefone da Apple conta com bordas evidentes e botão com Touch ID

Em termos de painel, a opção econômica da maçã opta pela tecnologia IPS, uma variante do LCD. Isso implica em uma tela que está constantemente ligada, o que deve resultar em um alto consumo de energia. Quanto às cores, o aparelho pode entregar tonalidades sem tanta precisão, principalmente em imagens mais escuras.

No que diz respeito ao design, vale destacar que a estrutura mais antiga retoma as bordas largas e o botão Touch ID para a identificação de digitais. O segundo recurso pode se destacar como uma vantagem entre os consumidores, visto que alguns sentem falta da ferramenta em modelos atuais da linha.

O telefone reforça a proteção contra quedas e arranhões por meio do revestimento com o Ceramic Shield e também confere resistência à água e poeira com a certificação IP67. Assim, o iPhone SE 2022 pode ter contato com a água, em profundidade de até 1 metro por até 30 minutos sem maiores complicações.

Câmeras

A câmera traseira do iPhone SE 2022 traz apenas uma lente. Apesar de caminhar na contramão das tendências do mercado, que hoje garantem no mínimo dois sensores, o telefone consegue entregar recursos variados. Entre eles, o Modo Retrato, com fundo desfocado – feito com a ajuda de softwares.

Além disso, o chip A15 Bionic presente na composição ajuda a ter recursos como Smart HDR 4 e o Deep Fusion. Enquanto a primeira função fica responsável por aprimorar iluminação e contrastes das capturas, a segunda usa inteligência artificial para trabalhar com o processamento otimizado das imagens.

Câmera do iPhone SE 2022 grava vídeos em 4K

Já a câmera frontal de 7 MP tem abertura focal de f/2.2, assim como a geração anterior. O sensor em questão também usa Smart HDR 4 e proporciona registros com o efeito bookeh, com fundo desfocado. No campo dos vídeos, o sensor traseiro registra filmes em 4K a 60 fps e também reserva estabilização óptica.

Desempenho

Apesar de retomar um design antigo, o iPhone SE 2022 traz configurações atuais de desempenho. Isso porque a ficha técnica inclui o processador A15 Bionic, o mesmo utilizado na linha mais recente, do iPhone 13. Com seis núcleos, o chip da empresa da maçã promete o processamento mais rápido já visto entre os celulares.

iPhone SE 2022 acompanha o chip A15 Bionic

O processamento otimizado também visa entregar maior eficiência energética e boa experiência com jogos, tanto pela parte gráfica quanto pela resposta aos comandos. Para operar em conjunto com o A15, a Apple disponibiliza uma memória RAM de 3 GB, mesma quantidade vista no modelo anterior.

Quanto ao armazenamento, o telefone reserva três opções, de 64, 128 e 256 GB. No entanto, é preciso destacar que não há possibilidade de expansão via cartão microSD. Por isso, o espaço extra só pode ser obtido por meio de armazenamento em nuvem, que é oferecido pelo iCloud.

Bateria

A Apple não divulgou dados oficiais sobre a capacidade da bateria, visto que a Apple. No entanto, alguns testes apontam para cerca de 2.018 mAh, número pouco maior que a célula de 1.821 mAh do iPhone SE (2020). A fabricante indica ainda que a inteligência artificial e as melhorias do processador ajudam a conferir maior durabilidade do componente no telefone atual, que deve aguentar um dia inteiro longe das tomadas.

Apple disponibiliza carregamento sem fio para o iPhone SE 2022

De acordo com a empresa, os recursos em questão são o suficiente para proporcionar boas horas longe das tomadas mesmo fazendo uso de funções elaboradas como o 5G. No quesito da reposição de energia, o iPhone SE 2022 garante suporte ao carregamento rápido, bem como recarga sem fio pelo padrão Qi.

Versão do iOS

O iPhone SE 2022 desembarca com a versão mais recente do sistema da maçã, o iOS 15. Dessa forma, o celular chega munido de updates otimizados em termos de privacidade de dados e ferramentas para o dia a dia. Um dos destaques do software é a possibilidade de usar isolamento de voz para chamadas, recurso que pode ser combinado com o modo retrato nas chamadas de vídeo de aplicativos variados.

iOS 15 reforça configurações de privacidade

Outras opções são as de selecionar o texto diretamente das imagens, usar a Siri mesmo offline e a possibilidade de salvar várias imagens de uma vez só. Já no campo da segurança virtual, o sistema passa a entregar relatórios detalhados de apps e o acesso que eles têm a ferramentas (microfone e câmera, por exemplo) e dados em geral.

5G e recursos extras

Um dos principais destaques do aparelho é a conexão 5G. No entanto, a internet rápida não é o único recurso de conectividade, visto que o iPhone SE 2022 também disponibiliza Bluetooth 5.0 e NFC, recurso que permite fazer pagamentos por aproximação sem a necessidade de um cartão por perto.

Outra ferramenta presente no smartphone é o Touch ID, sensor de impressão digital que fica alocado no botão centralizado da parte inferior. Os modelos mais recentes da Apple aboliram essa função. Ainda na estrutura, vale mencionar que o telefone fica devendo porta P2 para fones de ouvido, uma vez que reserva apenas a entrada para o cabo Lightning.

iPhone SE 2022 tem biometria por Touch ID

Preço

Com informações da Apple