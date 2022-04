Tudo sobre Moto G41 (Motorola): ficha técnica, preço e lançamento

O Moto G41 é um celular intermediário da Motorola que oferece com recursos modernos por um preço competitivo de R$ 1.609 . As especificações da ficha técnica mencionam câmera tripla de 48 MP e bateria para até dois dias longe da tomada.

Confira a seguir todos os detalhes do aparelho lançado em 2021 com a proposta de entregar bom custo-benefício. A Motorola oferece o produto nas tonalidades azul ou champanhe, com versão única de 128 GB.

Moto G41 tem bateria de longa duração

Ficha técnica do Motorola Moto G41

Tamanho da tela: 6,4 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: OLED

Câmera: Principal de 48 MP, Ultra wide de 8 MP e Profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 11

Processador: Helio G85

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 178 gramas

Dimensões: 161,9 x 73,9 x 8,3 mm

Cores: azul e champagne

Lançamento: fevereiro de 2022

Preço de lançamento: R$ 2.199

Tela e design

Moto G41

A tela do Moto G41 tem 6,4 polegadas em painel OLED, que oferece qualidade superior na reprodução de imagens e níveis mais profundos de preto, se comparado com telas LCD tradicionais. A resolução vista por aqui é Full HD+ (1080 x 2400 pixels), o que deve proporcionar imagens de qualidade durante a exibição de jogos e filmes.

O produto tem um bom aproveitamento de tela, com um pequeno notch em formato de círculo para abrigar a câmera frontal. A borda inferior do produto é ligeiramente maior que o restante e a traseira abriga o arrojo de câmeras composto por três lentes. O modelo é construído em plástico e o sensor biométrico fica posicionado no botão de ligar o telefone.

Câmeras do Moto G41

Moto G41

Esse é um dos quesitos que a Motorola mais destacou durante o lançamento do Moto G41, já que a câmera principal do aparelho é capaz de realizar bons registros mesmo em ambientes com iluminação menos favorável. Isso é resultado da lente que tem abertura de f/1.7, que permite captura maior de luz.

O conjunto fotográfico do Moto G41 é o seguinte:

Principal de 48 MP (f/1.7)

Ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 13 MP (f/2.2)

A resolução máxima de captura de vídeos fica limitada ao Full HD a 30 quadros por segundo tanto na câmera frontal quanto na traseira. Apesar disso, o recurso de estabilização ótica de imagem marca presença no celular da Motorola. Isso significa imagens menos tremidas com o movimento natural da mão.

Desempenho

A empresa equipa o Moto G41 com um processador MediaTek Helio G85, que trabalha com oito núcleos de até 2,0 GHz de velocidade. Para multitarefas, o Moto G41 conta com 4 GB de RAM, que é um valor suficiente para executar bem o sistema Android nos dias atuais.

O conjunto tende a permitir desempenho satisfatório em tarefas do dia a dia, como navegação na internet e nas redes sociais. O G41 tem armazenamento de 128 GB. Caso o usuário precise de mais espaço, pode usar um cartão microSD de até 1 TB.

Bateria

Moto G41 e G31 se diferenciam por câmera principal e recursos extras

A bateria do Moto G41 traz 5.000 mAh. Com essa especificação, a empresa promete até dois dias fora da tomada. O modelo conta com carregamento rápido e tem como diferencial a inclusão de um carregador de 30W na caixa.

Outro ponto que corrobora para uma boa autonomia energética é o processador intermediário com consumo reduzido. Vale mencionar ainda a presença da entrada USB-C 2.0.

Versão do Android e recursos extras

Moto G41

O Moto G41 roda Android 11 de fábrica e o celular está na lista dos que vão receber o Android 12, versão mais atual do sistema do Google. A Motorola utiliza a interface MyUX, de desenvolvimento próprio, que permite algumas personalizações de ícones e widgets.

É importante destacar que o aparelho não funciona com internet 5G, aquela que tem promessa de altíssima velocidade e está em expansão no Brasil. O G41 vem com sensor NFC, que possibilita pagamentos por aproximação.

Preço do Moto G41

Lançado no Brasil em fevereiro de 2021, o Moto G41 teve preço de lançamento de R$ 2.199. Atualmente já pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.609, o que representa uma baixa de R$ 590. As tonalidades disponíveis são duas: azul e champagne.