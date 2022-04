Tudo sobre Nokia 2.3: ficha técnica, preço e lançamento

O Nokia 2.3 é o celular básico da marca finlandesa com tela de 6,2 polegadas. Sua ficha técnica do menciona bateria de 4.000 mAh, armazenamento de 32 GB e câmera dupla de até 13 MP. O conjunto deve ser uma boa opção para quem procura bom custo-benefício. Anunciado em março de 2021 por R$ 899, ele subiu de preço e sai atualmente por R$ 999.

O smartphone atualmente é comercializado no varejo online. Quando chegou ao país, tornou-se símbolo da retomada das atividades da empresa no país por meio de parceria entre a HMD Global e Multilaser.

Nokia 2.3 tem câmera dupla e bateria que promete dois dias — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ficha técnica do Motorola Nokia 2.3

Tamanho da tela: 6.2 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1520 x 720 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: Principal de 13 MP + sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 11

Processador: Helio A22 MediaTek MT6761 (quad-core de até 2 GHz)

Memória RAM: 2 GB

Armazenamento: 32 GB

Cartão de memória: sim, Micro SD até 512 GB

Capacidade da bateria: 4.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 183 gramas

Dimensões: 157.69 x 75.41 x 8.68 mm

Cores: cinza, dourado e verde

Anúncio e lançamento: maio de 2020

Preço de lançamento: R$ 899

Tela e design

Nokia 2.3 tem tela de 6.2 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela do Nokia 2.3 possui 6,2 polegadas, mesmo tamanho observado em concorrentes como Moto G8 Play e Galaxy M10. O painel trabalha com a resolução HD+ (1520 x 720 pixels) e é do tipo IPS LCD, que mantém a fidelidade de cores em ângulos de visão menos favoráveis. O dispositivo conta com um recorte no painel em forma de gota que abriga a câmera frontal.

O Nokia 2.3 é construído em vidro na parte da frente e metal fundido revestido com polímero na traseira e nas bordas. O material é texturizado e lembra metal. De acordo com a empresa, o design é inspirado nas “raízes finlandesas” da marca e foi “feito para durar”. Na lateral, o telefone possui um botão específico para acionar o Google Assistente.

O celular tem design discreto nas cores verde, dourado ou cinza. As bordas na parte de baixo da tela são ligeiramente maiores e repetem a marca Nokia vista também na traseira do aparelho.

Câmeras do Nokia 2.3

Nokia 2.3 tem câmera dupla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Nokia 2.3 possui sistema duplo de câmeras na parte traseira e flash de LED. Com isso, o smartphone é capaz de tirar retratos com fundo desfocado. O usuário ainda pode ajustar o foco após a captura.

Na traseira são duas câmeras:

Principal de 13 MP e f/2.2

Sensor de profundidade de 2 MP

Para selfies, há uma lente de 5 MP e abertura f/2.4 que deve ser suficiente para videochamadas e registros razoáveis em boas condições de iluminação.Na parte de vídeo, tanto a câmera frontal quanto a traseira gravam em Full HD com o máximo de 30 quadros por segundo. Vale lembrar que o aparelho não conta com estabilização de vídeo.

Desempenho

Nokia 2.3 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O smartphone veio ao mundo com o processador Helio A22 (MediaTek), que trabalha com quatro núcleos de até 2 GHz de velocidade. Para o multitarefa, a Nokia optou por inserir modestos 2 GB de memória RAM. O conjunto deve ser suficiente para uso de redes sociais, aplicativos de música, vídeo e jogos simples como Candy Crush ou Homescapes.

O Nokia 2.3 tem apenas 32 GB de armazenamento interno. É altamente recomendável que o usuário utilize um cartão de memória, já que essa quantidade de espaço hoje em dia deve lotar rápido com fotos e vídeos do WhatsApp, por exemplo. O modelo suporta cartão do tipo Micro SD de até 512 GB.

Bateria do Nokia 2.3

Nokia 2.3 tem painel LCD de 6,2 polegadas — Foto: Divulgação/Nokia

A bateria do Nokia 2.3 tem 4.000 mAh de capacidade, o que, de acordo com a fabricante, é suficiente para até dois dias longe da tomada. Além disso, há a presença de tecnologia adaptativa baseada em inteligência artificial que deve prolongar a vida útil do componente. O smartphone ainda consegue detectar quais são os aplicativos mais utilizados pelo usuário para priorizar a distribuição de energia.

A Nokia envia um carregador de apenas 5W na caixa do produto, considerado lento para os padrões atuais. O Nokia 2.3 pode levar até quatro horas para recarregar de zero a 100%. Vale mencionar ainda a presença da entrada micro USB em vez do USB-C, padrão mais moderno.

Versão do Android e recursos extras

Nokia 2.3 tem três opções de cor: preto, dourado e verde — Foto: Divulgação/Nokia

O Nokia 2.3 faz parte do programa Android One, promovido pelo Google para acelerar a liberação de novas versões de sistema. O smartphone sai de fábrica com Android 9 (Pie), mas já conta com update disponível para o Android 11. A experiência com o chamado “Android puro” é bastante destacada pela fabricante, que ainda promete correções de segurança até o final de 2022.

Destaca-se a presença de rádio FM e o botão dedicado ao Google Assistente. Por outro lado, não há presença de sensor de impressão digital no corpo do aparelho. A empresa conta com desbloqueio facial, mas a função não é tão segura e precisa quanto o Face ID da Apple, por exemplo. Também não conta com transmissor NFC, o que impossibilita pagamentos por aproximação.

O Nokia 2.3 é equipado com um conjunto de conectividade básico, composto por Wi-Fi, Bluetooth e GPS.

Preço do Nokia 2.3