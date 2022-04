Tudo sobre Nokia 5.4: ficha técnica, preço e lançamento

O modelo sai de fábrica com Android 10 na versão One, que é um formato mais básico do sistema do Google. A promessa é de no mínimo três anos de atualizações de software.

Nokia promete bateria para dois dias com o 5.4 — Foto: Divulgação/Nokia

Ficha técnica do Nokia 5.4

Tamanho da tela: 6,39 polegadas

Resolução da tela: HD+ (1520 x 720 pixels)

Painel da tela: LCD

Câmera traseira: Principal de 48 MP, ultra wide de 5 MP, macro de 2 MP e profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 10 com atualização para Android 11

Processador: Snapdragon 662

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: Sim (microSD)

Capacidade da bateria: 4.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões e peso: 161 x 76 x 8,7 mm; 181 gramas

Cores: roxo ou azul escuro

Lançamento: abril de 2021

Preço de lançamento: R$ 1.999

Preço atual: R$ 1.089

Tela e design

O Nokia 5.4 possui tela de 6,39 polegadas com resolução HD+ (1520 x 720 pixels). O painel LCD faz sentido num telefone de baixo custo, onde certos recursos são abandonados para que o preço fique mais baixo.

O celular da Nokia tem um visual mais conservador, mas traz duas características que chamam a atenção. A primeira delas é a posição da câmera frontal, deslocada para o canto superior do painel, em contraste com a posição centralizada que acabou se tornando mais comum no mercado.

Outro detalhe são as bordas mais pronunciadas, em especial na base: sobra até um espaço para o nome na fabricante na base do celular.

Já o acabamento é de plástico com vidro temperado revestindo a tela – portanto, não há a presença da proteção extra Gorilla Glass. Também não há certificações contra respingos de água ou poeira. No Brasil, o telefone está disponível em duas opções de cores: roxo ou azul escuro.

Câmeras do Nokia 5.4

Celular tem quatro câmeras com a principal delas atingindo 48 MP de resolução máxima — Foto: Divulgação/Nokia

No conjunto de câmeras, o Nokia 5.4 vem servido de quatro sensores, o que deve ser suficiente para permitir ao usuário escolher o enquadramento ideal para cada clique.

Eles ficam assim:

Principal de 48 MP

Ultra wide de 5 MP

Macro com 2 MP

Profundidade de 2 MP

Embora o sistema da Nokia possa não repetir a mesma qualidade de fotos de aparelhos mais caros, as quatro lentes possuem capacidade para transitar entre diversos enquadramentos. A câmera desse modelo pode tirar fotos bem de perto com a lente macro ou fazer imagens panorâmicas mais abertas por conta da ultra wide.

Já a câmera de profundidade tem aplicação na tomada de distâncias separando objetos em primeiro e segundo plano, efeito que ficou conhecido como modo retrato.

Para selfies, o Nokia é servido de um sensor de 16 MP, que deve ser o suficiente para realizar imagens de qualidade moderada.

Desempenho

Nokia 5.4 está disponível em roxo ou em azul escuro — Foto: Divulgação/Nokia

O telefone roda utiliza processador Snapdragon 662, um chip de oito núcleos da Qualcomm voltado para smartphones de entrada. Com velocidades de até 2 GHz nos quatro núcleos de alta performance, o processador se encaixa na proposta econômica do Nokia 5.4, embora possa se mostrar limitado para consumidores mais exigentes.

A memória RAM fica em 4 GB e o armazenamento chega a 128 GB, quantidade de espaço que o coloca em paridade com alguns aparelhos bem mais caros. Ela deve ser suficiente mesmo para quem instala diversos apps e carrega muitos arquivos. Além disso, é possível aumentar a capacidade de armazenamento via cartão microSD.

Bateria do Nokia 5.4

O Nokia 5.4 vem com uma bateria de 4.000 mAh de capacidade bruta, suficiente para manter o telefone em operação por dois dias longe das tomadas, segundo as contas da Nokia. Se por um lado a promessa pode soar otimista face ao valor nominal em mAh, também se deve levar em conta que a combinação de tela de resolução mais baixa com um processador mais simples tendem a contribuir para uma maior autonomia.

O celular da Nokia fica devendo tecnologias de recarga rápida em uso atualmente, superando com facilidade a casa dos 20 Watts. O telefone aceita alimentação de até 10 Watts, mesma potência máxima atingida pelo carregador USB que o acompanha na caixa.

Sistema Android e recursos extras

Nokia 5.4 deve receber Android 12 no futuro — Foto: Divulgação/Nokia

O Nokia 5.4 foi lançado com o Android 10 (One) a bordo, mas já existe atualização para a versão 11 do sistema. O Android One é uma iniciativa do Google para oferecer uma edição mais despojada da plataforma com o objetivo de rodar melhor em celulares com hardware mais modesto.

O Nokia 5.4 possui leitor de impressões digitais montado no painel traseiro do telefone. Sem suporte à rede 5G, o aparelho é compatível com sinal 4G LTE e sintoniza sinal de rádio FM. Há ainda conectividade NFC – que habilita o uso para pagamentos por aproximação – e saída tradicional para fones de ouvido.

Preço do Nokia 5.4

O Nokia 5.4 desembarcou no mercado brasileiro em abril de 2021 por R$ 1.999. De lá para cá, o atrito natural no competitivo mercado de smartphones de entrada e intermediários contribuiu para baixar o preço do aparelho, que já é encontrado por valores a partir de R$ 1.089 na Amazon.